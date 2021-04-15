В НАТО объявили об условии России по Украине и захваченному Крыму

В НАТО призвали Россию прекратить провокации против Украины / Reuters

НАТО поддерживает решение президента США Джо Байдена о подписании новых санкций в отношении России. Коллективный блок безопасности призывает Москву в немедленном порядке прекратить провокации в отношении Украины и на территории оккупированного Крыма.

В заявлении Североатлантического альянса говорится о том, что коллективный блок безопасности приветствует новые санкции США против России, которая продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии.

"Союзники по НАТО поддерживают и солидарны с Соединенными Штатами после анонса 15 апреля действий по реагированию на дестабилизирующую деятельность России", - утверждают в организации.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины

Коллективный блок безопасности также призывает Россию в немедленном порядке перейти к выполнению своих международных обязательств. Российские власти должны прекратить провокации против Украины, снизить уровень напряженности в приграничных с украинским государством территориях и в аннексированной АР Крым.

"Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - подчеркивается в заявлении.

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