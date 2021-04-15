В НАТО объявили об условии России по Украине и захваченному Крыму

Североатлантический альянс поддержал новые санкции США против РФ.
НАТО поддерживает решение президента США Джо Байдена о подписании новых санкций в отношении России. Коллективный блок безопасности призывает Москву в немедленном порядке прекратить провокации в отношении Украины и на территории оккупированного Крыма.
В заявлении Североатлантического альянса говорится о том, что коллективный блок безопасности приветствует новые санкции США против России, которая продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии.
"Союзники по НАТО поддерживают и солидарны с Соединенными Штатами после анонса 15 апреля действий по реагированию на дестабилизирующую деятельность России", - утверждают в организации.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины
Коллективный блок безопасности также призывает Россию в немедленном порядке перейти к выполнению своих международных обязательств. Российские власти должны прекратить провокации против Украины, снизить уровень напряженности в приграничных с украинским государством территориях и в аннексированной АР Крым.
"Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - подчеркивается в заявлении.
Отношения США и России
- Президент США Джо Байден в интервью американским СМИ 17 марта косвенно назвал "убийцей" российского главу государства Владимира Путина
- В связи с этим заявлением Россия 18 марта приняла решение отозвать посла Анатолия Антонова в Москву для проведения консультаций.
- В ответ Путин сказал Байдену, что "кто так обзывается, тот сам так называется" и пожелал ему здоровья.
- 13 апреля состоялись телефонные переговоры Байдена и Путина, в ходе которых президент США призвал Путина снизить напряженность в связи с ситуацией относительно войск РФ у границ Украины. Также Байден предложил Путину провести переговоры в одной из европейских стран.
- 15 апреля США ввели новые санкции против России по обвинению во вмешательстве в американские выборы и осуществлению кибератак. Под американские ограничения попали 6 российских технологических компаний а также 32 физических и юридических лица. Кроме этого принято решение о высылке из Америки 10 российских дипломатов.