В партии Путина предложили признать всех, кто говорит на русском, своими "соотечественниками"

Госдума России / Reuters

Российский парламентарий от правящей фракции Единая Россия, идеолог так называемого "русского мира" Константин Затулин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается признать, дескать, "соотечественниками" всех людей, которые говорят на русском языке.

Как сообщает ТАСС, в пояснительных документах к законопроекту указано, что предлагается внести изменения в понятие "соотечественник", которое сейчас имеет "неоправданно широкое толкование".

Согласно законопроекту Затулина, "соотечественниками" должны признать всех людей, "владеющих русским языком и относящихся к народам, исторически проживающим на территории России", а также лиц, чьи прямые предки родились или жили в РФ.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Российские войска начали бомбить объекты гражданской, военной инфраструктуры и жилые кварталы. Силы обороны Украины сдерживают военное наступление агрессора уже больше месяца.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сделал заявление о том, что Россия готовится ко второй фазе наступления на Украину. Оккупационные войска могут пойти в атаку на Киевском, Харьковском направлениях и на Донбассе.

В разведке Великобритании рассказали, что Россия может попытаться окружить ВСУ на Донбассе. Для этого захватчики намерены наступать с северной части захваченных районов Харьковской области и с юга Мариуполя.