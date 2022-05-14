В Пентагоне могут приостановить поставки вооружения Украине: в чем причина

В Пентагоне предупредили о возможной приостановке поставок вооружения в Украину / 5 канал

Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину. Это произойдет, если Сенат не утвердит проект об оказании помощи Киеву, сообщил во время брифинга представитель Государственного департамента США Джон Кирби.

"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы хотели бы быть уверенными, что такого удастся избежать", - заявил Кирби.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины продолжают сокрушать российские оккупационные войска, которые пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный. Украинские защитники уже шутят, что остров Змеиный превращается в новую Чернобаевку. Было обнародовано видео уничтожения вражеского катера захватчиков типа Серна.

До того ВСУ уже били по острову Змеиный, который временно оккупировали российские военные. По информации журналиста Романа Цимбалюка, все военнослужащие ВС РФ, которые находились на острове во время нанесения удара ВСУ погибли.

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