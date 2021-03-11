В Польши высланного консула РФ обвинили в распространении COVID-19

Флаг Польши / УНИАН

В конце февраля нынешнего года из Польши выслали российского консула в Познани Игоря Ощепкова. Дипломата обвиняют в том, что он, несмотря на свое заражение COVID-19, регулярно посещал общественные места и проводил встречи, сообщает портал PAP со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарына.

"Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков был признан персоной нон грата в Польше. Согласно процедуре, он покинул территорию Польши. Консул после получения информации о заражении вирусом, который вызывает Covid-19, не соблюдал санитарных требований, участвовал во встречах, появлялся в общественных местах, рискуя жизнью посторонних людей", ‒ сказал чиновник.

Жарын также говорит, что Ощепков посещал познаньскую демонстрацию в защиту российского оппозиционера Алексея Навального 23 января нынешнего года.

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