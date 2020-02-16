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"Серьезная угроза": министр иностранных дел Польши распек действия России

16 февраля 2020, 22:30

Польский министр Яцек Чапутович прошелся по "мюнхенскому плану" в отношении Донбасса.

Яцек Чапутович
Яцек Чапутович резко раскритиковал действия России / УНИАН

В МИД Польши резко раскритиковали действия России и назвали ее "серьезной угрозой для Европейского Союза".

Об этом заявил на полях Мюнхенской конференции Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, комментируя скандальный "мюнхенский план" по Донбассу, передает RFM24.

"Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, в первую очередь с США", — сказал Чапутович.

Кроме этого, чиновник ответил на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, отметившего, что Европа должна стремиться к диалогу с Россией, а санкции против нее не принесли ничего позитивного. По словам Чапутовича, подобные заявления "преждевременны" и Польша не разделяет такую позицию.

"Мы разделяем позицию, высказанную президентом Эстонии, о том, что мы должны поддержать Украину и дать четкий сигнал России о том, что ее политика в отношении Украины неприемлема, ранее в отношении Грузии, теперь в отношении Сирии, Ливии, Венесуэлы и Центральной Африки", - заявил министр.

Санкции должны быть сохранены до тех пор, "пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права", сказал он.

Ранее Главред писал, что в Польше отметили, что Российская Федерация не может быть нормальной европейской страной. По словам главы офиса польского главы государства Кшиштофа Щерского, нормальная страна давно вернула бы захваченный Крым.

"Вы предполагаете, что Россия не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Я бы хотел европейскую Россию", - заявил политик.

Также напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили украинский вопрос. Так, ее участники согласовали 12 шагов для усиления безопасности в Украине и в евроатлантическом регионе.

Мюнхен. конференция новости Польши Яцек Чапутович
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