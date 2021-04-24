В РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – Bloomberg

В РФ оценили обращение Джо Байдена с предложением о встрече с Владимиром Путиным.
Стало известно о том, как в Москве отреагировали на предложение президента США Джо Байдена о встрече с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.
В РФ звонок Байдена с предложением встречи с Путиным восприняли как тактическую победу, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В Москве считают, что обращение Байдена и предложение о встрече с Путиным свидетельствует о "вынужденном признании" новой администрацией необходимости взаимодействия с Кремлем.
В материале подчеркивается, что несмотря на ухудшение отношений с США и Европой из-за стягивания войск к границам с Украиной, Кремль доволен тем, что "рискованный гамбит" принес плоды.
При этом Путин хочет, чтобы США и другие западные страны "относились к нему, как к равному". В то же время источник не исключил, что РФ может сократить поддержку самопровозглашенных республик на востоке Украины в обмен на смягчение санкций и де-факто признание Крыма российским.
Добавляется, что Белый дом после смены президента рассчитывал сосредоточиться на отношениях с Китаем, однако усиление российского военного присутствия у границ с Украиной заставило США пересмотреть планы.
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Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил о том, что террористические "ДНР" и "ЛНР" могут стать разменной монетой в большом обмене между США и Россией.
Новые санкции США против России:
- Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
- Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
- Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
- Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
- Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
- Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
- США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.