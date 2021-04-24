В РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – Bloomberg

В Москве не исключили отказ от поддержки "ЛДНР" / Фото Reuters

Стало известно о том, как в Москве отреагировали на предложение президента США Джо Байдена о встрече с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

В РФ звонок Байдена с предложением встречи с Путиным восприняли как тактическую победу, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В Москве считают, что обращение Байдена и предложение о встрече с Путиным свидетельствует о "вынужденном признании" новой администрацией необходимости взаимодействия с Кремлем.

В материале подчеркивается, что несмотря на ухудшение отношений с США и Европой из-за стягивания войск к границам с Украиной, Кремль доволен тем, что "рискованный гамбит" принес плоды.

При этом Путин хочет, чтобы США и другие западные страны "относились к нему, как к равному". В то же время источник не исключил, что РФ может сократить поддержку самопровозглашенных республик на востоке Украины в обмен на смягчение санкций и де-факто признание Крыма российским.

Добавляется, что Белый дом после смены президента рассчитывал сосредоточиться на отношениях с Китаем, однако усиление российского военного присутствия у границ с Украиной заставило США пересмотреть планы.

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Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил о том, что террористические "ДНР" и "ЛНР" могут стать разменной монетой в большом обмене между США и Россией.

Новые санкции США против России: