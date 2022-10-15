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В России нашли мертвым военкома Романа Малика: полиция рассматривает версии убийства или суицида

15 октября 2022, 18:00

Знакомые и родные Малика не верят в версию с самоубийством.

военком РФ Роман Малик
По официальной версии, у военкома Романа Малика остановилось сердце / Администрация Партизанского городского округа РФ

В городе Партизанское Приморского края России вечером, 14 октября, обнаружили мертвым местного военного комиссара Романа Малика. В социальных сетях пишут, что на его теле якобы найдены "признаки самоубийства", но родные и близкие военкома в версию суицида не верят. Обсуждается версия и убийства.

В частности, в администрации Партизанского сообщили, что Малик "трагически ушел из жизни" из-за остановки сердца. О причинах, которые могли повлечь за собой остановку сердца, информации нет. Отмечается, что Малик участвовал в российско-чеченских войнах, после чего занимал разные должности в военном комиссариате. В том числе и руководящие.

По данным Telegram-канала Amur Mash, который ссылается на свои источники в правоохранительных органах, полиция изучает версии убийства и самоубийства Малика.

Также в Amur Mash указали, что родственники умершего не верят в его суицид. Говорят, что он был уравновешен и уверен в себе.

Согласно сведениям издания Время перемен, тело военкома нашли поздним вечером, 14 октября, в городе Партизанске в районе улицы Селедцова, возле забора.

Издание Байкал 24 утверждает, что "на теле военкома есть признаки самоубийства, однако знакомые с ним местные жители сомневаются в его суицидальных наклонностях".

Мобилизация в России

Президент страны-агрессора России Владимир Путин 21 сентября объявил мобилизацию на территории РФ. Изначально он говорил, что призывать на войну против Украины будут военных запаса и служивших в российской армии. Однако на деле мобилизуют практически всех подряд.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что официально россияне намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Но, согласно сведениям оппозиционных СМИ, на войну собираются призвать около 1 200 000 человек.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что РФ вряд ли удастся создать эффективные войска благодаря мобилизации.

В ряды армии оккупантов забирают лиц с серьезными заболеваниями и тех, у кого есть право на отсрочку. Реальная ситуация не соответствует тому, о чем заявляли в Кремле.

Смотрите видео ТСН - в России заявили, что на войну с Украиной мобилизовали уже 220 тысяч мужчин

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