В России пригрозили НАТО войной, если Альянс продолжит "наступать на больные точки" / Фото Reuters

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если Альянс будет "продолжать наступать на больные точки".

"Россия даст военный ответ, если НАТО будет продолжать наступать на больные точки", – заявил Гаврилов, сообщает российское провластное агентство "РИА Новости".

Глава делегации РФ на переговорах в Вене также подчеркнул, что в настоящее время в отношениях двух сторон наступает "момент истины".

"Разговор должен быть серьезным, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответ России", — сказал Гаврилов.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 17 декабря, опубликовало инициированные Москвой и переданные Вашингтону проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО. Российское государство ожидает начало переговоров с США по проектам соглашений.

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В проектах договоров говорится о том, что Россия настаивает на исключении дальнейшего расширения Альянса на восток и присоединения Украины к блоку коллективной безопасности Запада. Также Москва и Вашингтон, согласно предложению россиян, не должны использовать территории других стран для нападения друг на друга.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН. "У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте", - сказал генсек НАТО.

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