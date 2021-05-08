Стало известно о новых планах России по достройке газопровода СП-2

В России надеются, что Северный поток-2 удастся достроить до выборов в немецкий Бундестаг / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 может быть достроен до конца сентября. Причем в Москве надеются, что работы по сооружению трубопровода удастся завершить еще до того, как состоятся выборы в немецкий парламент. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Как сообщает ТАСС, российский дипломат надеется, что газопровод достроят до конца сентября. По его словам, на процессе достройки газопровода могут отразиться погодные условия.Читайте такжеСеверный поток-2 ждет еще один удар: эксперт объяснил причину краха газопровода

"Я очень надеюсь на то, что он будет готов еще до выборов в Бундестаг. Важное значение для завершения проекта имеет погода. Если она будет лучше, то мы быстрее продвинемся вперед", - подчеркнул Сергей Нечаев.

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