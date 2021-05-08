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Стало известно о новых планах России по достройке газопровода СП-2

8 мая 2021, 17:17
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В МИД РФ в качестве преграды для достройки газопровода СП-2 видят не только политические условия.

Северный поток-2
В России надеются, что Северный поток-2 удастся достроить до выборов в немецкий Бундестаг / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 может быть достроен до конца сентября. Причем в Москве надеются, что работы по сооружению трубопровода удастся завершить еще до того, как состоятся выборы в немецкий парламент. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Как сообщает ТАСС, российский дипломат надеется, что газопровод достроят до конца сентября. По его словам, на процессе достройки газопровода могут отразиться погодные условия.Читайте такжеСеверный поток-2 ждет еще один удар: эксперт объяснил причину краха газопровода

"Я очень надеюсь на то, что он будет готов еще до выборов в Бундестаг. Важное значение для завершения проекта имеет погода. Если она будет лучше, то мы быстрее продвинемся вперед", - подчеркнул Сергей Нечаев.

Северный поток-2 новости

  • Россия столкнулась с новыми проблемами в процессе достройки газопровода Северный поток-2 после 1 января 2021 года. В связи с тем, что вступил в силу новый закон об оборонном бюджете США, Вашингтон получил возможность вводить санкции в отношении любых юридических лиц, прямо или опосредованно связанных с реализацией российского проекта.
  • В Госдепе США предупреждали о том, что Вашингтон продолжает следить за процессами, связанными с завершением строительства трубопровода СП-2 и планируют усиление санкций.
  • Глава Госдепа Энтони Блинкен говорил, что президент Байден по-прежнему скептически относится к идее, связанной с завершением проекта Северный поток-2 и придерживается точки зрения, согласно которой газопровод не должен заработать. В Вашингтоне считают, что планы по завершению СП-2 вредят интересам союзников американского государства – Украины и Польши.

новости России МИД России Северный поток-2
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