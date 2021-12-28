В России разразились резким ультиматумом к НАТО и назвали план на переговоры

Россия требует присутствия военных на переговорах с США и НАТО / Reuters

Заместитель пострпреда России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский резко заявил, что Западу, дескать, не удастся отделаться неконструктивной риторикой на переговорах с Москвой по безопасности. Он обвинил Альянс в присутствии у своих границ и сказал, что россияне намерены требовать гарантий от США и НАТО. При этом Москва также будет настаивать на присутствии в переговорах военных.

Как сообщает РИА Новости, он рассказал о том, что беспокойство Москвы, дескать, продиктовано присутствием НАТО у российских границ. По его словам, все Россия на переговорах будет требовать гарантий безопасности.

Читайте такжеТребования РФ – историческое унижение США и НАТО: Украина ожидает провала сделки Вашингтона и Москвы"Мы продвигаем принцип неделимой безопасности — о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности других. Это ключевая идея множества документов, которые были подписаны вначале и середине 90-х. Так что мы хотим вернуться к этому духу. Мы весьма конструктивны. Но не думаю, что наши коллеги отделаются неким "бла-бла", как выражается Грета Тунберг. Это не ультиматум", - сказал Полянский.

Также он добавил, что Москва собирается изучить предложения НАТО, подготовка переговоров прорабатывается. Россияне планируют настаивать на том, чтобы в диалоге приняли участие военные.

"С НАТО нам все еще предстоит прояснить детали их предложения. Проблема в том, что мы хотим участия военных — и наши военные готовы. Но НАТО не хотела вести профессиональный диалог с ориентиром на результат. Она стремилась указать нам на некие политические проблемы. Так что нам надо прояснить, что на уме у наших коллег в НАТО", - подчеркнул Дмитрий Полянский.

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Переговоры США и России по безопасности в Европе

В российском МИД 17 декабря обнародовали два документа – проекты соглашения США и России по гарантиям безопасности и договора о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

Россия в рамках данных инициатив требует гарантий по ряду пунктов, среди которых нерасширение НАТО на восток и невступление Украины в Североатлантический альянс.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что Штаты не будут вести переговоры с Россией по безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Вашингтон не готов к компромиссу по вопросам, связанным с ограничением прав государств вести суверенную политику.