В России закатили истерику из-за требований ЕС и G7 освободить Навального

В МИД РФ ответили ЕС из-за Алексея Навального.
Министерство иностранных дел России раскритиковало страны G7 за требование освободить оппозиционера Алексея Навального, назвав их "некогда уважаемым объединением".
В российском ведомстве заявили, что страны "Группы семи" выдвигают безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств.
"Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия. Сегодня мы видим, как "семерка", безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований", - говорится в заявлении.
В заявлении также упоминается Евросоюз, "примкнувший" к странам G7 с призывом освободить Навального.
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"Настоятельно рекомендуем каждому государству "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", — заявили в МИД РФ.
Протесты в России - о чем ранее сообщал Главред:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- 23 января люди в разных городах России вышли на акции протеста в поддержку Навального. В ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек.
- После жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.
Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.