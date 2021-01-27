В России закатили истерику из-за требований ЕС и G7 освободить Навального

В ЕС требуют освободить Навального / Ведомости

Министерство иностранных дел России раскритиковало страны G7 за требование освободить оппозиционера Алексея Навального, назвав их "некогда уважаемым объединением".

В российском ведомстве заявили, что страны "Группы семи" выдвигают безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств.

"Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия. Сегодня мы видим, как "семерка", безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований", - говорится в заявлении.

В заявлении также упоминается Евросоюз, "примкнувший" к странам G7 с призывом освободить Навального.

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"Настоятельно рекомендуем каждому государству "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", — заявили в МИД РФ.

Протесты в России - о чем ранее сообщал Главред:

18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.

В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.

23 января люди в разных городах России вышли на акции протеста в поддержку Навального. В ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек.

После жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.