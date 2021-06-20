УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В США объявили о заморозке помощи Украине на 100$ миллионов и сделали предупреждение России

20 июня 2021, 20:26

В ситуации с предоставлением Киеву дополнительной помощи произошла путаница в отчетах, сказал Джейк Салливан.

Джо Байден
Украина получила помощь на 275$ миллионов - Байден выполнил свое обещание, - советник президента США / Reuters

Белый дом действительно заморозил 100 миллионов долларов помощи Украине. Однако речь идет о дополнительных средствах, которые США планировали выделить в том случае, если Россия запустила бы сценарий эскалации военного конфликта с украинским государством. Угроза ослабла, поэтому помощь заморозили. Однако Штаты помогут Киеву в том случае, если Москва пойдет на новую агрессию в отношении Украины. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает The Washington Post, он рассказал о том, что в американских отчетах произошла путаница. Вашингтон предоставил Киеву помощь на 275 миллионов долларов. Еще 100 миллионов собирались выделить в том случае, если Россия продолжила бы концентрировать войска у украинских границ. Так как этого не произошло, помощь решили заморозить.

"США предоставили Украине помощь в размере 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 млн долларов", - объяснил Салливан, добавив, что Байден выполнил свое обещание, отправив помощь Киеву.

Также он добавил, что США готовы оказывать дальнейшую помощь Украине в случае новых агрессивных действий со стороны России.

Мысль о том, что мы отказываемся от какой-либо помощи Украине в оборонительной сфере – просто нонсенс", - подчеркнул Джейк Салливан.

.

новости России новости США Джо Байден новости Украины Джейк Салливан
Сейчас вы просматриваете новость «В США объявили о заморозке помощи Украине на 100$ миллионов и сделали предупреждение России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач рассказала, с какими продуктами опасно есть черешнюВрач рассказала, с какими продуктами опасно есть черешню Кива и Тищенко подрались в Раде: полное видео бояКива и Тищенко подрались в Раде: полное видео боя Гороскоп на 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменениеГороскоп на 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменение Почему США никогда не сдадут Украину РоссииПочему США никогда не сдадут Украину России Муж Нади Дорофеевой пообещал "переворот" в Instagram при одном условииМуж Нади Дорофеевой пообещал "переворот" в Instagram при одном условии

Последние новости

20:34

Кроссовер Dead by Daylight с Resident Evil лидирует в чарте продаж Steam

20:31

На США обрушился мощный шторм: много жертв, ребенка раздавило дерево

20:26

В США объявили о заморозке помощи Украине на 100$ миллионов и сделали предупреждение России

20:05

Кулеба озвучил главное условие применения турецких беспилотников на Донбассе Видео

19:45

Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу Видео

Реклама
19:44

Гороскоп на завтра 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Видео

19:35

В Артеке обнаружили коронавирус, но оккупанты его не закрывают

19:35

Ремастер Bloodborne для ПК и PS5 реален и выйдет уже в этом году – СМИ Видео

19:15

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для любви и удачи Видео

19:02

Вера Брежнева и Меладзе спели про "страдания" и разгуливали по Киеву

18:50

Потоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого ливня Видео

18:38

Слава Каминская рассказала о жизненности нового клипа и раскрыла "сговор" с экс-чиновником Нафтогаза Видео

18:30

В Германии на свалке нашли две старинных картины

18:15

Почему все важное происходит в связи с нами, но без нас мнение

17:59

Простое название Wi-Fi-сети "ломает" беспроводную связь на Айфоне: вот чего не надо делать

17:54

Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях Видео

17:39

Грозит сегодня: Киев и область предупредили об опасной погоде Видео

16:55

В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка Видео

16:51

В Днепре спасли ребенка, упавшего в канализационный колодец Видео

16:47

Игроки массово возвращаются в Battlefield 4 после показа Battlefield 2042 Видео

Реклама
16:02

Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт Видео

15:41

На границе с Румынией перед матчем в Бухаресте застряли сотни авто с фанатами сборной

15:14

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан одним из лучших игроков Евро-2020

14:50

В Харькове помощник народного депутата выстрелил человеку в ногу Видео

14:31

Трагически погибла 21-летняя украинская рекордсменка Екатерина Долган

14:24

Инсайдер намекнул на скорый анонс новой игры во вселенной Dead Space Видео

13:47

В польском селе произошел масштабный пожар, более сотни человек потеряли жилье Видео

13:35

В PUBG впервые за 4 года добавят полноразмерную карту: чего ожидать игрокам Видео

13:13

"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением Видео

12:43

Бесплатный эксклюзив YouTube на Android стал доступен за деньги на iPhone и iPad Видео

12:21

Троица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открытки

12:17

Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Видео

12:09

Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август Видео

11:49

Ребенок буквально взлетел в воздух: в Ивано-Франковске "обкуренный" водитель сбил 5-летнего мальчика

11:28

Вся в крови и со сломанной ногой: блогерша после ДТП сразу записала видео для подписчиков Видео

11:04

Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Видео

10:35

Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 Видео

10:26

Совет из-за поребрика: Валуев обозлился на матерный хит украинских фанатов про Путина на Евро-2020

09:16

Задушил подросток: появились подробности кошмарного убийства 15-летней девочки в Никополе Видео

09:13

Прерванный полет: в Одессе маленький ребенок чудом выжил после падения с 9 этажа Видео

Реклама
08:36

То дожди, то удушающая жара: какой и где будет погода в Украине 20 июня Видео

08:14

Коронавирус в Украине за время пандемии убил 52 тысячи человек Видео

07:45

Почему Украине все еще рано отказываться от бумажных документов мнение

07:35

В России жестоко убили американскую студентку, ее тело нашли в поле Видео

07:10

Особый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений Видео

06:30

Как Госдума научит весь мир петь "Путин х***о" мнение

06:02

В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем Фото Видео

05:28

Конфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина Видео

05:02

День отца 2021: поздравления с Днем отца от дочери, жены и не только Фото Видео

03:50

"Вспышки, уход проблем и хаос": опубликован июльский лунный календарь 2021

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять