В США объявили о заморозке помощи Украине на 100$ миллионов и сделали предупреждение России

Украина получила помощь на 275$ миллионов - Байден выполнил свое обещание, - советник президента США / Reuters

Белый дом действительно заморозил 100 миллионов долларов помощи Украине. Однако речь идет о дополнительных средствах, которые США планировали выделить в том случае, если Россия запустила бы сценарий эскалации военного конфликта с украинским государством. Угроза ослабла, поэтому помощь заморозили. Однако Штаты помогут Киеву в том случае, если Москва пойдет на новую агрессию в отношении Украины. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает The Washington Post, он рассказал о том, что в американских отчетах произошла путаница. Вашингтон предоставил Киеву помощь на 275 миллионов долларов. Еще 100 миллионов собирались выделить в том случае, если Россия продолжила бы концентрировать войска у украинских границ. Так как этого не произошло, помощь решили заморозить.

"США предоставили Украине помощь в размере 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 млн долларов", - объяснил Салливан, добавив, что Байден выполнил свое обещание, отправив помощь Киеву.

Также он добавил, что США готовы оказывать дальнейшую помощь Украине в случае новых агрессивных действий со стороны России.

Мысль о том, что мы отказываемся от какой-либо помощи Украине в оборонительной сфере – просто нонсенс", - подчеркнул Джейк Салливан.

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