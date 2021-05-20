В США рассказали подробности переговоров Блинкена и Лаврова об Украине

Президент Джо Байден решительно настроен защищать интересы американского государства и союзников, утверждает Энтони Блинкен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обеспокоен ситуацией, связанной с концентрацией войск России вокруг Украины и на оккупированных россиянами украинских территориях. При этом в Вашингтоне с тревогой относятся к состоянию здоровья Алексея Навального, а также действиям Москвы в отношении оппозиционных СМИ и организаций.
Как сообщает пресс-служба Госдепа, Блинкен в ходе переговоров с Лавровым в Рейкьявике выразил серьезную обеспокоенность тем, что российские войска базируются у границ Украины и на захваченных украинских территориях.
"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность по поводу текущего развертывания российских войск в Украине и у нее, действий РФ против Голоса Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, он также добавил, что президент США Байден настроен на решительную защиту интересов американских граждан и стран-союзников от действий России.Читайте такжеСМИ узнали о сценариях Запада в случае эскалации войны России и Украины на Донбассе
"Секретарь четко заявил, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям", - подчеркивается в сообщении.
Отношения США и Украины
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что Вашингтон намерен рассмотреть возможность предоставление дополнительных поставок вооружений Киеву. Однако на данный момент американские власти не готовы говорить конкретно об этом вопросе.
- Журналисты The Washington Post публиковали статью по итогам визита Блинкена в Киев, в которой говорилось о том, что Штаты действительно ничего конкретного не обещали Украине по вопросам вооружений. Как указано в статье, вопрос Киева не является самым важным для Вашингтона, так как администрация Байдена рассматривает в качестве главного геополитического вопрос усиления влияния Китая.