В США рассказали подробности переговоров Блинкена и Лаврова об Украине

США обеспокоены присутствие войск России в Украине - Блинкен / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обеспокоен ситуацией, связанной с концентрацией войск России вокруг Украины и на оккупированных россиянами украинских территориях. При этом в Вашингтоне с тревогой относятся к состоянию здоровья Алексея Навального, а также действиям Москвы в отношении оппозиционных СМИ и организаций.

Как сообщает пресс-служба Госдепа, Блинкен в ходе переговоров с Лавровым в Рейкьявике выразил серьезную обеспокоенность тем, что российские войска базируются у границ Украины и на захваченных украинских территориях.

"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность по поводу текущего развертывания российских войск в Украине и у нее, действий РФ против Голоса Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, он также добавил, что президент США Байден настроен на решительную защиту интересов американских граждан и стран-союзников от действий России.Читайте такжеСМИ узнали о сценариях Запада в случае эскалации войны России и Украины на Донбассе

"Секретарь четко заявил, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям", - подчеркивается в сообщении.

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