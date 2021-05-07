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Киев выходит из орбиты интересов США: СМИ узнали детали визита Блинкена

7 мая 2021, 16:33
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США не давали конкретных обещаний Украине по вопросу новых поставок оружия, утверждают журналисты The Washington Post.

Энтони Блинкен
Блинкен потребовал от Киева проведения реформ - СМИ / Фото Reuters

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен обещал Украине дополнительные поставки вооружений из США. Однако о конкретных обещаниях со стороны представителей Вашингтона ничего не говорилось. Штаты по-прежнему решительно поддерживают украинское государство, однако сегодня американские власти в качестве главной геополитической проблемы рассматривают противостояние Вашингтона с Пекином, а не украинский вопрос.

В материале The Washington Post, посвященном визиту Блинкена в Киев, речь идет о том, что в обещаниях американцев по поставкам нового оружия Украине не было никакой конкретики. США готовы помогать, однако пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.

"Поскольку на границе остается 80 000 российских военнослужащих, заявление Блинкена о поддержке России очень важно, но администрации Байдена придется решить, какой объем военной помощи она готова оказать Украине", - прокомментировала ситуацию эксперт по России из Джорджтаунского университета Анджела Стент.

При этом журналисты WP полагают, что несмотря на поддержку американским государством Украины, украинский вопрос для Вашингтона не находится на первом месте. США обеспокоены конкуренцией с Китаем, которую рассматривают в качестве "важнейшей проблемы 21 века".Читайте такжеУ Зеленского сделали заявление по итогам визита Блинкена в Киев

"Хотя Украина пользуется решительной поддержкой американских законодателей, ее связь с национальными интересами США более слабая, чем раньше", - считают американские журналисты.

Также подчеркивается, что Блинкен подверг критике "известную коррумпированность политической системы Киева" после увольнения Коболева с поста главы НАК Нафтогаз, и призвал украинские власти ускорить процесс проведения реформ в области судебной системы, корпоративного управления и обеспечения независимости НАБУ.

Визит Блинкена в Украину

новости США Энтони Блинкен The Washington Post новости Украины
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