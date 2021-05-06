Блинкен ответил на вопрос о новом оружии для Украины и предупредил РФ

Энтони Блинкен / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины о предоставлении нового вооружения.

Как подчеркнул он в комментарии Радио Свобода, ключевым партнером Украины в этом вопросе является Пентагон.

"Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности, оснащения, - была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения", - отметил госсекретарь США.

Он также ответил на вопрос о действиях США в случае вероятного открытого вторжения России в Украину.

"Самое главное, что можно сделать (и мы делаем) - это убедиться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение - совершить новый акт агрессии или иное необдуманное действие в отношении Украины. Именно поэтому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил, поэтому мы тесно сотрудничаем со всеми нашими главными партнерами в мире - в частности, НАТО и ЕС", - уточнил глава Госдепа.

Блинкен добавил, что вопрос безопасности Украины находится в фокусе внимания США: "Мы дали Москве понять, что мы следим за ситуацией очень внимательно, и если Россия совершит какие-то действия, это не пройдет без последствий. В то же время мы тесно работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы удостовериться, что у них есть все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территорию и ее народ".

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Ранее в США заявили о том, что вопрос поставок американского оружия Украине станет одной из тем визита Блинкена в Киев.

Визит Энтони Блинкена в Украину: