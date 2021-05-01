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Визит Блинкена в Украину: Госдеп анонсировал вопрос поставок оружия Киеву

1 мая 2021, 23:45
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В США напомнили о помощи Украине в сфере безопасности.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / Reuters

Вопрос поставок американского оружия Украине станет одной из тем визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"В том, что касается нашей помощи в сфере безопасности, то, как вы знаете, мы уже поставляли Украине как летальное, так и нелетальное оружие. И, насколько я знаю, Конгресс выделил $408 млн на 2021 финансовый год для оказания помощи Украине в сфере безопасности. Я уверен, что эта тема будет затронута", – говорится в расшифровке на сайте Госдепа.

Говоря о кадровых перестановках в НАК Нафтогаз Украины, Рикер подчеркнул, что вопросы, касающиеся борьбы с коррупцией, относятся к широкой повестке взаимодействия с Украиной.

По его словам, в связи с ситуацией в НАК США напоминали о необходимости уважения к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

"И мы вместе – для чего мы используем эти встречи – рассматривали области, где мы можем обратить внимание на проблемы, но также и на то, что, по нашему мнению, идет хорошо, и услышать от украинской стороны об их планах и о том, где мы можем помочь через наши программы помощи, через наши советы. И это то, что мы будем продолжать делать. Мы, безусловно, как я уже говорил ранее, [в ходе поездки в Киев] подчеркнем призыв к украинским лидерам уважать прозрачную практику корпоративного управления в плане управления, особенно государственными предприятиями. И это, конечно, относится и к энергетическому сектору", – добавил Рикер.

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Визит Блинкена в Украину:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться с рабочим визитом в Украине 5-6 мая.
  • Блинкен приедет по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры.
  • Они предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций, говорится в сообщении.
  • В рамках визита в Киев Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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