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В США ввели специальный статус для граждан Украины: что это значит

19 апреля 2022, 00:26

Соответствующее решение внесено в федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано 19 апреля.

Андрей Ермак
Андрей Ермак рассказал о статусе украинца в США / Офис президента

Специальный статус для граждан Украины, которые физически находились в США, официально введен с сегодняшнего дня, сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Сделали важную работу. Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины которые физически находились в США с сегодняшнего дня официально введен", - написал Ермак.

По его словам, соответствующее решение внесено в федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано 19 апреля.

Также Ермак добавил, что по просьбе украинской стороны, дата на период которой граждане Украины должны были находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года.

Таким образом, граждане Украины, которые физически находились на территории США по состоянию на 11 апреля смогут воспользоваться этой программой.

"Статус временной защиты предоставит возможность украинцам остаться в США на срок до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране", - добавил глава ОП.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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новости Украины Офис президента Андрей Ермак
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