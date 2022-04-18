Макрон наотрез отказался назвать "красную линию" в войне России против Украины

По его словам, назвать "красные линии" означает стать союзником одной из сторон вооруженного конфликта и "вступить в войну с Россией".
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать "красную линию" для России в войне против Украины, ведь, по его словам, такое заявление сделает Париж стороной вооруженного конфликта, пишет BFM TV.
"Сказать, что будет "красной линией" (для России - ред.) - значит сказать, как реагировать и где", - сказал Макрон.
По его словам, назвать "красные линии" означает стать союзником одной из сторон вооруженного конфликта и "вступить в войну с Россией".
"Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы на себя просто так не возьмём", - добавил он.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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