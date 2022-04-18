Началась вторая фаза войны: у Зеленского предупредили о фейках

Началась вторая фаза войны против России. Ермак добавил, что в Вооруженных силах Украины все надежно.
Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил о фейках по поводу наступления россиян на Донбассе - сейчас началась вторая фаза войны с Россией.
"Украина. Донбасс. Множество фейков сейчас распространяются о наступлении россиян", - написал глава ОП в Telegram.
По его словам, началась вторая фаза войны против России. Ермак добавил, что в Вооруженных силах Украины все надежно. Он призвал верить в украинскую армию.
"Она у нас очень сильная", - подчеркнул Ермак.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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