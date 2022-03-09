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В Украину прибыли латвийские врачи-профессионалы

9 марта 2022, 23:18

Все необходимое для спасения раненых, в том числе операционный микроскоп, они привезли с собой.

Медики, доплаты
В Украину прибыли латвийские врачи / УНИАН

В Украину прибыли латвийские врачи-профессионалы для помощи местным медикам спасать раненых.

Как сообщает Минздрав, латвийские хирурги уже через несколько дней организовали дополнительную операционную на базе одной из клиник Национальной академии медицинских наук Украины. Они будут оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь людям с огнестрельными ранениями конечностей.

"Врачи-профессионалы Мартинс Малзубрис из Рижского травматологического госпиталя и Госпиталя травматологии и ортопедии и Олафс Либерманис из Госпиталя травмы прибыли в Киев, чтобы помочь украинским медикам в проведении сложных микрохирургических операций раненых во время военной агрессии РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все необходимое для спасения раненых, в том числе операционный микроскоп, латвийские врачи привезли с собой.

На данный момент они вместе с украинскими коллегами-травматологами провели сверхсложную 6-часовую операцию.

Напомним, ранее сегодня войска РФ нанесли бомбовый удар по больнице в Мариуполе - разрушены роддом и детское отделение.

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