'Вагнеровцы' казнили кувалдой еще одного своего наемника и показали видео

Дмитрий Якущенко, направляясь на фронт, планировал "сбежать". Сдался в плен украинским военнослужащим около Бахмута.

Дмитрий Якущенко отбывал наказание, потом был завербован ЧВК Вагнера / скриншот видео

Боевики ЧВК Вагнера жестоко казнили кувалдой еще одного своего наемника, завербованного в тюрьме, который сдался в плен украинским военным. Видео опубликовал близкий к ЧВК Telegram-канал Grey Zone.

На кадрах голова мужчины примотана скотчем к камню. Он представляется как Дмитрий Якущенко и говорит, что родился в Крыму, попал в тюрьму, отправился на фронт в составе ЧВК Вагнер, а на переднем крае понял, что это "не его война".

По словам мужчины, он был осужден на 19 лет и отбывал наказание в Саратовской области, в городе Энгельс. Он попал в тюрьму в Крыму тогда, когда полуостров находился под контролем Украины, а позже был переведен на территорию России.

Наемник утверждает, что, направляясь на фронт, он планировал "найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, сбежать". Далее он рассказывает, как сдался в плен украинским военнослужащим около Бахмута.

Мужчина утверждает, что находился в городе Днепр, где получил удар по голове и потерял сознание.

"Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить", - говорит он.

На ролике видно, как сразу после этого стоящий за Якущенко человек бьет кувалдой по месту, где находится его голова. В этот момент большая часть кадра размыта, поэтому понять, что именно происходит, невозможно. Но мужчина немедленно падает, а человек с кувалдой продолжает его добивать.

В сообщении говорится, что казненный боевик "заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своём последнем судебном заседании".

Как сообщал Главред, ранее боевики ЧВК Вагнера жестоко казнили завербованного заключенного Евгения Нужина. Его убили ударами кувалдой по голове. После того как Нужина отправили на войну, в Украине он попал в плен. Дал интервью, в котором заявил, что намерен воевать на стороне Киева против режима Путина. Убийство Нужина фактически подтвердил главарь частной военной компании Евгений Пригожин.

Отметим, беглый боевик из бандформирований Евгения Пригожина Андрей Медведев, который участвовал в боях на территории Украины, рассказал СМИ, что наемников, отказавшихся идти в бой, выстраивали в ряд и расстреливали на глазах у новобранцев. Выводили двух заключенных, которые не хотели воевать, и убивали перед группой других. Затем их сразу же хоронили в окопах, вырытых новобранцами.

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