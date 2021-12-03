Вакцина – как магнит: названа причина тромбоза после прививки AstraZeneca

Вакцинация AstraZeneca провоцирует тромбоз примерно один раз на 100 тысяч прививок.
Ученые подошли к ответу на вопрос о том, почему вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca может вызвать цепную реакцию, приводящую к тромбозу.
В чрезвычайно малом числе случаев – примерно один раз на 100 тысяч прививок – вакцинация AstraZeneca может вызвать негативные последствия, пишет издание Daily Mail со ссылкой на исследование команды международных экспертов
В чем причина тромброза после вакцинации AstraZeneca
В материале подчеркивается, что после вакцинации возникает цепная реакция в иммунной системе, которая, вероятно, завершится образованием тромбов.
В свою очередь это может произойти после того, как аденовирус, используемый вакциной для передачи генетического материала коронавирусу в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как фактор тромбоцитов.
AstraZeneca вызывает тромбоз: что говорят медики
Врачи говорят, что открытие позволит помочь предотвратить расстройство, возникающее в результате вакцинации, а также лечить его
"Наши данные подтверждают, что PF4 может связываться с аденовирусами, что является важным шагом в раскрытии механизма тромбов после вакцинации", - подчеркнул профессор Алан Паркер из Медицинской школы Университета Кардиффа
По данным ученых, в Британии зафиксировали 426 случаев тромбоза от AstraZeneca, тогда как было использовано около 50 миллионов доз этой вакцины.
Добавим, что исследователи проводят дальнейшую работу, чтобы узнать больше о процессе, который вызывает тромбы, и о том, можно ли изменить вакцину, чтобы уменьшить эти риски. В свою очередь, производители AstraZeneca пообещали использовать результаты исследований для улучшения препарата.
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Напомним, бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
А 8 ноября на территорию Украины привезли новую партию американской вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Препарат прибыл в страну на выходных. Общее число вакцин – 1 400 000 доз. Вакцина приобретена за счет госбюджета.
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Индийская вакцина CoviShield
В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.
Вакцина CoviShield - что это
CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.
Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.
CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.
Вакцинация в Украине
23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.
Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.
Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.
Побочные эффекты CoviShield
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.