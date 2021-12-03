Вакцина – как магнит: названа причина тромбоза после прививки AstraZeneca

Ученые предупредили об опасности вакцинации AstraZeneca / Reuters

Ученые подошли к ответу на вопрос о том, почему вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca может вызвать цепную реакцию, приводящую к тромбозу.

В чрезвычайно малом числе случаев – примерно один раз на 100 тысяч прививок – вакцинация AstraZeneca может вызвать негативные последствия, пишет издание Daily Mail со ссылкой на исследование команды международных экспертов

В чем причина тромброза после вакцинации AstraZeneca

В материале подчеркивается, что после вакцинации возникает цепная реакция в иммунной системе, которая, вероятно, завершится образованием тромбов.

В свою очередь это может произойти после того, как аденовирус, используемый вакциной для передачи генетического материала коронавирусу в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как фактор тромбоцитов.

AstraZeneca вызывает тромбоз: что говорят медики

Врачи говорят, что открытие позволит помочь предотвратить расстройство, возникающее в результате вакцинации, а также лечить его

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"Наши данные подтверждают, что PF4 может связываться с аденовирусами, что является важным шагом в раскрытии механизма тромбов после вакцинации", - подчеркнул профессор Алан Паркер из Медицинской школы Университета Кардиффа

По данным ученых, в Британии зафиксировали 426 случаев тромбоза от AstraZeneca, тогда как было использовано около 50 миллионов доз этой вакцины.

Добавим, что исследователи проводят дальнейшую работу, чтобы узнать больше о процессе, который вызывает тромбы, и о том, можно ли изменить вакцину, чтобы уменьшить эти риски. В свою очередь, производители AstraZeneca пообещали использовать результаты исследований для улучшения препарата.

/ dailymail.co.uk

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Напомним, бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

А 8 ноября на территорию Украины привезли новую партию американской вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Препарат прибыл в страну на выходных. Общее число вакцин – 1 400 000 доз. Вакцина приобретена за счет госбюджета.

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