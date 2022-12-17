Во время бомбежки Украины 16 декабря Путин срочно встретился с Шойгу и Суровикиным

Путин председательствовал на совещании с несколькими людьми за круглым столом.

Владимир Путин / скриншот с видео

Во время массового ракетного обстрела России 16 декабря президент РФ Владимир Путин посетил оперативный штаб армии, где провел совещание с высшим военным руководством.

Как сообщают СМИ, встреча проводилась в секретном бункере. Речь шла о "среднесрочной перспективе" ведения боевых действий в Украине.

В сообщении говорится, что Путин попросил командование своих армий предоставить предложения по поводу того, как, по их мнению, должна продолжаться военная кампания России в Украине.

"Мы выслушаем командующих каждого оперативного направления, и я хотел бы услышать ваши предложения по нашим ближайшим действиям, но также и в среднесрочной перспективе", - говорит президент государства-агрессорки на опубликованном видео Минобороны РФ.

Судя по опубликованным кадрам, Путин председательствовал на совещании с несколькими людьми за круглым столом, рядом с ним стояли министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов.

Путин и Шойгу / скриншот с видео

На кадрах также фигурирует генерал Сергей Суровикин, с октября руководящий кампанией российских сухопутных сил во время войны в Украине.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаки на Украину. Пока российские снаряды убивали мирных украинцев и разрушали инфраструктуру нашей страны, в Кремле назвали свои военные преступления "гуманитарной ракетной атакой".

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