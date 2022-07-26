Восток-2022: в России объявили о проведении масштабных военных учений

В РФ заявили о проведении военных учений / Facebook/mod.mil.rus

В Минобороны России вовсю готовятся к проведению масштабных военных учений Восток-2022 на полигонах Восточного военного округа.

По информации пропутинского издания РИА Новости, эти учения якобы не имеют "никакого отношения" к войне с Украиной.

"В период с 30 августа до 5 сентября 2022 года с войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации пройдет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", - говорится в сообщении.

В РФ утверждают, что намерены отрабатывать применение войск в процессе обеспечения военной безопасности в восточном регионе и эти действия якобы не имеют отношения к войне с Украиной.

"К проведению (военных действий с Украиной. - ред.) привлекается лишь часть вооруженных сил, численность которой является достаточной для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим", - заявили в Минобороны РФ.

Также к учениям привлекут силы дальней авиации, военно-транспортную авиацию и воздушно-десантные войска.

Минобороны также сообщило, что в маневрах примут участие "контингенты других стран". Вероятно речь идет о Беларуси.

Беларусь и война в Украине

Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.

В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

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