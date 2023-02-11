glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Война с Украиной поставила Путина на распутье: в Британии назвали 3 сценария для диктатора

11 февраля 2023, 11:26
Противостояние между Минобороны оккупантов РФ и главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным становится более явным, отметили в разведке Великобритании.
Путин, Пригожин
Пригожин отказался вербовать заключенных, а Путину придется менять планы по войне против Украины / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

На фоне войны России против Украины российский директор Владимир Путин оказался перед выбором. Кремлю нужно решить, что делать дальше – истощать армию, свернуть военные задачи или продолжить мобилизацию. Усиливает проблему и противостояние Минобороны оккупантов РФ с ЧВК Вагнер – Пригожин уже сказал, что прекращает вербовку заключенных. Об этом заявили и разведке Минобороны Великобритании.

В сводке британской разведки отмечается, что формальный собственник боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 9 февраля уже объявил о прекращении вербовки заключенных для войны в Украине.

Данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) ранее демонстрировали снижение показателей вербовки российских заключенных на войну. С декабря прошлого года их меньше стали рекрутировать для участия в боевых действиях. Предполагается, что новости о суровых реалиях войны против Украины дошли до заключенных, из-за чего количество добровольцев сократилось.

По мнению аналитиков, главным фактором прекращения работы данной схемы, скорее всего, является все более явное противостояние между главарем ЧВК Вагнера Пригожиным и министерством оккупантов России.

Также разведчики указывают, что регулярная армия страны-агрессора РФ, вероятно, уже задействовала в войне подавляющее большинство мобилизованных.

В разведке Британии подчеркнули – теперь Кремль предстал перед сложным выбором: продолжать истощать свои военные силы, сворачивать задачи по войне, или же проводить дальнейшую мобилизацию своих граждан на войну с Украиной.

Новое наступление России на Украину

Глава Минобороны Алексей Резников ранее заявил, что страна-оккупант Россия во время своего нового наступления должна применить другую тактику. Враг теперь будет ползуче наступать на двух направлениях – востоке и юге. Как полагает министр, захватывать всю Украину оккупанты пытаться уже не будут.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что оккупанты, возможно, пойдут в наступление на одном из направлений к годовщине полномасштабного нападения на Украину. Путин поставил задачу оккупантам захватить весь Донбасс.

Бывший командующий войсками США Бен Ходжес сделал прогноз, согласно которому оккупанты РФ не смогут достичь существенного продвижения на фронте даже с группировкой в 200-300 тысяч проблем. По его мнению, захватчики до сих пор не решили проблемы с логистикой и кадрами.

Смотрите видео Главред - Грабский рассказал о ракетах для Украины, которыми ВСУ достанут до Крыма

Планы Путина по войне против Украины:

Владимир Путин войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:29

Будто дьявол вселился: почему кошки носятся по дому, как сумасшедшие

11:26

Война с Украиной поставила Путина на распутье: в Британии назвали 3 сценария для диктатораВидео

11:06

Украинцам выплатят по 1000 долларов помощи от предпринимателей из США: как получить средстваВидео

10:51

Их ждет роскошная жизнь в сказочных хоромах: имена мужчин, которые разбогатеют после 40 летВидео

10:38

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:35

Запад не будет мстить России за действия путинского режима - ЭйдманВидео

10:35

Россия может нанести удар в районах Сумской и Харьковской областей, чтобы открыть второй фронт – NYTВидео

10:19

Правильный мед от правильных пчел: 4 простых лайфхака, которые помогут обнаружить подделку

09:55

Звезда "Мастера и Маргариты" и "Моей прекрасной няни" сбежал из России

Реклама
09:41

55-летняя Памела Андерсон появилась на обложке глянца без макияжаВидео

09:35

Контрнаступление ВСУ: в NYT рассказали, где может быть нанесен мощный удар по войскам РФВидео

09:17

"Завел роту под минометный обстрел": ВСУ "зажмурили" ФСБшного майора

08:41

Какой финал ждет Лукашенкомнение

08:36

Украина все ближе к получению F-16: США не против, чтобы страны НАТО дали Киеву боевую авиациюВидео

08:27

"Могут спасти невинные жизни": в Словакии заявили о готовности передать Украине истребителиВидео

08:20

Странная хитрость виноделов: зачем делают углубление на дне бутылки

07:35

Путин может пойти в наступление весной: у Байдена назвали планы РФ и прогнозируют обострение войныВидео

06:30

ВСУ нужно продержаться месяц-два, в худшем случае придется выйти из Бахмута и Угледара – АндрусивВидео

06:19

Вылечить россиян от мании величия может только хирургическая операциямнение

04:15

Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

Реклама
03:20

У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегдаВидео

03:10

Эйдман поделился прогнозом, восстанет ли белорусский народ против ЛукашенкоВидео

02:49

Рианна обтянула пухлые ножки кожаными ремешкамиВидео

02:02

"Попахивает бурной ночью": Волочкова без стеснения повисла на женатом ДжигурдеВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, грозит ли ВСУ оперативное окружение под БахмутомВидео

01:11

Зачем натирать зеркала картошкой: этот секрет перевернет представление об уборке с ног на голову

00:59

Украина может одолеть РФ до конца 2023-го или за 3-5 лет: Ходжес назвал главное условие быстрой победыВидео

00:51

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

00:45

Гороскоп на сегодня 11 февраля 2023 : Стрельцам – убытки, Водолеям - мошенникиВидео

10 февраля, пятница
23:25

"Россия это запомнит": Кулеба заинтриговал новостями о "больших событиях" в годовщину вторжения РФВидео

22:38

"Жалкая робость": экс-посол США рассказал, почему Запад так медленно дает оружие УкраинеВидео

22:36

Не до плясок: Киркорову срочно вызвали врачейВидео

22:04

Может встретиться с Зеленским: Байден прилетит в Польшу перед годовщиной войны в УкраинеВидео

21:33

Впервые за 45 лет: королю Чарльзу III поставили условиеВидео

21:32

"Лукашенко зависит от Путина": Эйдман оценил реальные шансы Беларуси ввязаться в войну против УкраиныВидео

21:27

Тодоренко пожаловалась на проблемы в семьеВидео

21:21

Уничтожен объект оккупантов: в Мелитополе "прилеты" в районе аэродромаВидео

20:53

Алексей Арестович. Чему Украина должна научится в этой войнеВидеоблоги

20:53

Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

20:52

Певица Земфира стала иноагентом в РоссииВидео

Реклама
20:49

"РФ – это хроническая болезнь": Россия будет военно способной даже после своего поражения – ПентагонВидео

20:38

Началась атака дронов: украинцев предупредили об угрозе новых ударовВидео

19:55

"У меня есть идеальный план": Пригожин "подвинул" сроки войны и собирается дойти до Ла-МаншаВидео

19:50

Швейцария влипла в скандал и запретила трем странам передавать оружие УкраинеВидео

19:40

Гороскоп таро на неделю 13-16 февраля 2023: Овнам – новые дела, Весам – силы, Козерогам – энтузиазм

19:38

Пролет ракеты Калибр над Румынией: в НАТО с опаской отреагировали на инцидент – New York TimesВидео

19:24

"Потери увеличиваются, есть контуженные и раненые": боец ВСУ рассказал об адской ситуации в БахмутеВидео

19:20

Зал дежурно ел Путина глазами, дружно кивал и хихикалмнение

19:10

"Я не верю. Спи спокойно, мой братик": Ирина Федишин потеряла дорогого человека на войне

19:02

"Позорище, просто страшно": Лолита огорошила россиян пьяной на сценеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять