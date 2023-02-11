Война с Украиной поставила Путина на распутье: в Британии назвали 3 сценария для диктатора

Противостояние между Минобороны оккупантов РФ и главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным становится более явным, отметили в разведке Великобритании.

Пригожин отказался вербовать заключенных, а Путину придется менять планы по войне против Украины / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

На фоне войны России против Украины российский директор Владимир Путин оказался перед выбором. Кремлю нужно решить, что делать дальше – истощать армию, свернуть военные задачи или продолжить мобилизацию. Усиливает проблему и противостояние Минобороны оккупантов РФ с ЧВК Вагнер – Пригожин уже сказал, что прекращает вербовку заключенных. Об этом заявили и разведке Минобороны Великобритании.

В сводке британской разведки отмечается, что формальный собственник боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 9 февраля уже объявил о прекращении вербовки заключенных для войны в Украине.

Данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) ранее демонстрировали снижение показателей вербовки российских заключенных на войну. С декабря прошлого года их меньше стали рекрутировать для участия в боевых действиях. Предполагается, что новости о суровых реалиях войны против Украины дошли до заключенных, из-за чего количество добровольцев сократилось.

По мнению аналитиков, главным фактором прекращения работы данной схемы, скорее всего, является все более явное противостояние между главарем ЧВК Вагнера Пригожиным и министерством оккупантов России.

Также разведчики указывают, что регулярная армия страны-агрессора РФ, вероятно, уже задействовала в войне подавляющее большинство мобилизованных.

В разведке Британии подчеркнули – теперь Кремль предстал перед сложным выбором: продолжать истощать свои военные силы, сворачивать задачи по войне, или же проводить дальнейшую мобилизацию своих граждан на войну с Украиной.

Новое наступление России на Украину

Глава Минобороны Алексей Резников ранее заявил, что страна-оккупант Россия во время своего нового наступления должна применить другую тактику. Враг теперь будет ползуче наступать на двух направлениях – востоке и юге. Как полагает министр, захватывать всю Украину оккупанты пытаться уже не будут.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что оккупанты, возможно, пойдут в наступление на одном из направлений к годовщине полномасштабного нападения на Украину. Путин поставил задачу оккупантам захватить весь Донбасс.

Бывший командующий войсками США Бен Ходжес сделал прогноз, согласно которому оккупанты РФ не смогут достичь существенного продвижения на фронте даже с группировкой в 200-300 тысяч проблем. По его мнению, захватчики до сих пор не решили проблемы с логистикой и кадрами.

Смотрите видео Главред - Грабский рассказал о ракетах для Украины, которыми ВСУ достанут до Крыма

Планы Путина по войне против Украины: