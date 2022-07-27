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"Возможности для этого есть": Вятрович пояснил, почему текущая война с РФ может стать "последней"

27 июля 2022, 15:15

Как считает нардеп Вятрович, украинцы, конечно, могут долго дискутировать по поводу названия данной войны, но у россиян "она должна называться последней".

Вятрович, Путин
Вятрович пояснил, почему текущая война с РФ может стать "последней" / Фото УНИАН, Reuters

Нардеп и экс-руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, что при определенном стечении обстоятельств нынешняя война с Россией может стать последней. Об этом он рассказал в комментарии порталу "Новое время".

"Если мы ее победим, — да. Все возможности для этого есть. Это очень долгая наша война с Россией. Называю ее нашей "Столетней войной" [по аналогии войны между Англией и Францией в 1337—1453 годы ‒ Главред], потому что она началась в 1917 году, когда Украина впервые попыталась провозгласить свою независимость. Эта война продолжалась с перерывами. Сейчас есть очень благоприятные условия по сравнению с нашими предшественниками для того, чтобы завершить ее победой", — сказал Вятрович.

Как считает нардеп, украинцы, конечно, могут долго дискутировать по поводу названия данной войны, но у россиян "она должна называться последней".

"Есть попытки назвать ее "отечественной", копируя советскую пропаганду времен Второй мировой. Кто-то называет ее войной за независимость, некоторые предлагают и другие названия. Мне больше всего импонирует "война за независимость", потому что она больше всего описывает весь контекст борьбы", — подытожил Вятрович.

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Напомним, ранее военный эксперт и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о том, что война в Украине может не закончиться если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.

До того Владимир Вятрович говорил о том, что считает -Украина кровно заинтересована в том, чтобы Российская Федерация распалась на множество небольших государств.

"Любые попытки сейчас остановить войну, даже если нам удастся выйти на свои границы и подписать какие-либо соглашения, будет просто означать отложение этой войны, если Россия будет оставаться в ее нынешнем виде. Это будет означать, что мы будем воевать, возможно, уже не мы, но наши дети. Поэтому Украина заинтересована в том, чтобы Россия исчезла в нынешней форме. И поэтому она должна прилагать максимум усилий для этого, максимально активно говорить об этом с нашими западными союзниками, которые, наконец, должны понять, что это единственный способ успокоить Россию и сделать так, чтобы она перестала быть угрозой миру", ‒ сказал Вятрович.

Автор: Егор Бунин
Владимир Вятрович новости Украины война России и Украины
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