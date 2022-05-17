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Вятрович пояснил, почему Украина кровно заинтересована в распаде России

17 мая 2022, 19:58

По мнению Владимира Вятровича, распад Российской Федерации неизбежен. И Украине нужно принять в этом будущем геополитическом процессе прямое участие.

Вятрович, Путин
Владимир Вятрович и Владимир Путин / ua.depositphotos.com и УНИАН

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец территориальной обороны Владимир Вятрович считает, что Украина кровно заинтересована в том, чтобы Российская Федерация распалась на множество небольших государств. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос читателя в рамках чата на Главреде.

"Любые попытки сейчас остановить войну, даже если нам удастся выйти на свои границы и подписать какие-либо соглашения, будет просто означать отложение этой войны, если Россия будет оставаться в ее нынешнем виде. Это будет означать, что мы будем воевать, возможно, уже не мы, но наши дети. Поэтому Украина заинтересована в том, чтобы Россия исчезла в нынешней форме. И поэтому она должна прилагать максимум усилий для этого, максимально активно говорить об этом с нашими западными союзниками, которые, наконец, должны понять, что это единственный способ успокоить Россию и сделать так, чтобы она перестала быть угрозой миру", ‒ сказал Вятрович.

По мнению нардепа, Российская Федерация никак не сможет избежать развала.

"Распад РФ неизбежен. Поэтому следует прилагать усилия к тому, чтобы те национальные государства, которые появятся на территории современной России, были максимально приближены к нормальным европейским государствам по своему внутреннему устройству", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее военный эксперт и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о том, что война в Украине может не закончиться если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.

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Автор: Егор Бунин
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