Вятрович детально пояснил, в какой бездне прошлого скоро окажутся россияне

Как говорит Владимир Вятрович, уже совсем скоро жители страны-агрессора, россияне окажутся в мире, который избрали сами, то есть в отсталом прошлом.
Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович полагает, что уже в ближайшем будущем жители страны-агрессора, России, погрузятся в пучины деградации и отсталости. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос читателя в рамках чата на Главреде.
"Смотря на карту мира, россияне скоро не найдут привычных очертаний Российской Федерации. Заглядывая в свой холодильник, они не найдут там привычных для них к 2022 году продуктов. Они не смогут воспользоваться привычными для них современными технологиями. Россияне окажутся в мире, который избрали сами, то есть в прошлом. Путин ведь сейчас активно использует политику прошлого, и этим он оттолкнет Россию в прошлое, в лучшем случае – в ХХ век", ‒ сказал он.
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Напомним, ранее военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о том, что война в Украине может не закончиться если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.
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