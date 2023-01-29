"Возвращение к тактике гипернаступления": в NYT объяснили, почему Путин назначил Герасимова

Директор страны-агрессора России Владимир Путин до сих пор настаивает на том, что оккупанты якобы могут захватить Донбасс и даже Киев, пишут журналисты.

Герасимов должен "уладить беспорядки" и подготовить оккупантов России к наступлению весной - СМИ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Википедия

Начальник Генштаба оккупационных войск РФ Валерий Герасимов назначен командующим силами захватчиков на войне против Украины вместо Сергея Суровикина для того, чтобы попытаться решить вопросы с беспорядком в российской армии. Министр обороны Шойгу и Герасимов предлагают вернуться к тактике "гипернаступления", которая совпадает с тем, что глава Кремля Путин до сих пор верит в захват Донбасса и даже Киева. Поэтому от Герасимова ждут "успешного" наступления весной.

В материале New York Times говорится о том, что Герасимов назначен командующими оккупантами, чтобы уладить беспорядки в войсках. Однако к проблемам на войне РФ против Украины как раз таки и привела стратегия Герасимова. Из-за этого у захватчиков все еще нет сил и средств, которые нужны для наступления.

Журналисты пишут, что после того как Герасимов сменил Суровикина, который продержался на своей должности всего три месяца, в войсках РФ решают тактические вопросы. К примеру, могут ли войска передвигаться на гражданских средствах и есть ли опасность использования смартфонов. Нет доказательств того, что решаются фундаментальные вопросы, среди которых нехватка боеприпасов и квалифицированных войск.

При этом постоянно растет количество уволенных или пониженных генералов. Их уже 9 за период войны.

Кроме того, страна-оккупант не смогли достичь поставленных целей – захватить Киев, свергнуть Зеленского, ухудшить отношения Украины с Западом и расколоть НАТО. Не удалось агрессору России и полностью захватить Донбасс.

Издание пишет, что Герасимов назначен для того, чтобы уладить беспорядки в армии. Генерал примечателен еще и продвижением лживой риторики российских властей – в начале 2022 года он убеждал Запад в отсутствии намерений Москвы начинать полномасштабную войну против Киева. Но оккупанты все равно пересекли границу. Также Герасимов остается близким к Путину, который назначил его руководителем войск более 10 лет назад.

В NYT подчеркнули, что Суровикин был успешен в обороне, однако Герасимов и глава Минобороны оккупантов Шойгу были недовольны его позицией и предложили "гипернаступление" с первоочередной целью взятия Краматорска. Такое предложение подошло директору РФ Путину, который все еще верит в захват Донбасса и даже Киева. В такой ситуации военные специалисты и чиновники полагают, что Герасимов будет находиться под огромным давлением, чтобы провести новое наступление на Украину весной.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о том, что Украине будет очень сложно выбить российских оккупантов со своей территории в 2023 году, подчеркнул, что Киев может завершить войну уже в этом году. Прогноз разведки по срокам войны не меняется.

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг прогнозирует, что весна станет главным и переломным моментом в войне России против Украины. Российские оккупанты усилятся мобилизованными. ВСУ нужно будет проводить общевойсковые операции на юге и востоке, а также отражать атаки оккупантов РФ на Донбассе.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия Украины может опередить оккупантов РФ и пойти контрнаступление в марте. Развитие подобного сценария возможно в том случае, если российским захватчикам не удастся собрать ударную группировку, а у ВСУ будут нужные резервы.

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Угроза наступления России: