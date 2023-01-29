glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Возвращение к тактике гипернаступления": в NYT объяснили, почему Путин назначил Герасимова

29 января 2023, 12:47
Директор страны-агрессора России Владимир Путин до сих пор настаивает на том, что оккупанты якобы могут захватить Донбасс и даже Киев, пишут журналисты.
Герасимов, украинские военные
Герасимов должен "уладить беспорядки" и подготовить оккупантов России к наступлению весной - СМИ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Википедия

Начальник Генштаба оккупационных войск РФ Валерий Герасимов назначен командующим силами захватчиков на войне против Украины вместо Сергея Суровикина для того, чтобы попытаться решить вопросы с беспорядком в российской армии. Министр обороны Шойгу и Герасимов предлагают вернуться к тактике "гипернаступления", которая совпадает с тем, что глава Кремля Путин до сих пор верит в захват Донбасса и даже Киева. Поэтому от Герасимова ждут "успешного" наступления весной.

В материале New York Times говорится о том, что Герасимов назначен командующими оккупантами, чтобы уладить беспорядки в войсках. Однако к проблемам на войне РФ против Украины как раз таки и привела стратегия Герасимова. Из-за этого у захватчиков все еще нет сил и средств, которые нужны для наступления.

Журналисты пишут, что после того как Герасимов сменил Суровикина, который продержался на своей должности всего три месяца, в войсках РФ решают тактические вопросы. К примеру, могут ли войска передвигаться на гражданских средствах и есть ли опасность использования смартфонов. Нет доказательств того, что решаются фундаментальные вопросы, среди которых нехватка боеприпасов и квалифицированных войск.

При этом постоянно растет количество уволенных или пониженных генералов. Их уже 9 за период войны.

Кроме того, страна-оккупант не смогли достичь поставленных целей – захватить Киев, свергнуть Зеленского, ухудшить отношения Украины с Западом и расколоть НАТО. Не удалось агрессору России и полностью захватить Донбасс.

Издание пишет, что Герасимов назначен для того, чтобы уладить беспорядки в армии. Генерал примечателен еще и продвижением лживой риторики российских властей – в начале 2022 года он убеждал Запад в отсутствии намерений Москвы начинать полномасштабную войну против Киева. Но оккупанты все равно пересекли границу. Также Герасимов остается близким к Путину, который назначил его руководителем войск более 10 лет назад.

В NYT подчеркнули, что Суровикин был успешен в обороне, однако Герасимов и глава Минобороны оккупантов Шойгу были недовольны его позицией и предложили "гипернаступление" с первоочередной целью взятия Краматорска. Такое предложение подошло директору РФ Путину, который все еще верит в захват Донбасса и даже Киева. В такой ситуации военные специалисты и чиновники полагают, что Герасимов будет находиться под огромным давлением, чтобы провести новое наступление на Украину весной.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о том, что Украине будет очень сложно выбить российских оккупантов со своей территории в 2023 году, подчеркнул, что Киев может завершить войну уже в этом году. Прогноз разведки по срокам войны не меняется.

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг прогнозирует, что весна станет главным и переломным моментом в войне России против Украины. Российские оккупанты усилятся мобилизованными. ВСУ нужно будет проводить общевойсковые операции на юге и востоке, а также отражать атаки оккупантов РФ на Донбассе.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия Украины может опередить оккупантов РФ и пойти контрнаступление в марте. Развитие подобного сценария возможно в том случае, если российским захватчикам не удастся собрать ударную группировку, а у ВСУ будут нужные резервы.

Смотрите видео Главред - Кочетков рассказал, когда агрессор Россия может пойти в наступление

Угроза наступления России:

Владимир Путин войска России война России и Украины Валерий Герасимов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:18

Угроза ядерного удара РФ: эксперт объяснил наглую тактику кремлевского шантажа

13:18

Шольц призвал Путина вывести войска из Украины: в Кремле сразу заклянчили переговоры

13:01

Листок этого растения заменит все удобрения: как использовать алоэ как удобрение для цветовВидео

12:48

"Залужный все хорошо продумал": таролог рассказала, чего ждать украинцам на годовщину вторжения РФВидео

12:47

"Возвращение к тактике гипернаступления": в NYT объяснили, почему Путин назначил ГерасимоваВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:26

ВСУ планируют создать пять воздушных бригад из истребителей F-16Видео

12:24

Гороскоп на завтра 30 января: Близнецам – горящие дедлайны, Ракам - обманВидео

12:10

Старшая дочь Поляковой лукаво показала, как проводит время с парнем в ЛондонеВидео

11:50

Медленное удушение РФ: эксперт раскрыл тактику Запада насчет помощи УкраинеВидео

Реклама
11:36

ВС РФ можно уничтожить за одну ночь: Свитан рассказал о проблемах с российской ПВО

11:34

Угроза наступления войск РФ на Луганщине: Гайдай заявил, что враг собрал серьезные резервыВидео

11:16

"Выгоним РФ из Черного моря": МИД предлагает ФРГ передать Украине немецкую подлодкуВидео

11:02

В Сухопутных войсках пояснили, будут ли новые волны мобилизации в ВСУВидео

10:34

Путин невежливо говорит с Шольцем по телефону, но канцлер хочет продолжать переговоры - СМИ

10:30

"Чмо, халдей Путина": боевик набросился на Пригожина из-за разборок с ГиркинымВидео

10:07

На Луганщине в больницу привезли 300 раненых "вагнеровцев" с ВИЧ и сифилисом - ГенштабВидео

09:55

Горячая фаза войны затянется до конца весны, ВСУ выйдут на границы 1991 года - СвитанВидео

09:40

Любовный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Девам – огорчение, львам - испытанияВидео

09:32

США и союзники усиленно обучат украинских военных боям с танками и артиллерией — NYTВидео

09:01

В Иране беспилотники атаковали завод Минобороны, на котором производят боеприпасыВидео

Реклама
08:38

В ВСУ оценили шансы на новое полномасштабное наступление войск РФВидео

08:30

Женский гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Водолею – большая ссора, Девам - неприятностиВидео

08:30

Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишьВидео

08:20

Кремль будет торопиться начать наступлениемнение

08:17

Пентагон негласно склоняют предоставить Украине истребители F-16 - Politico

07:51

РФ готовит наступление на нескольких направлениях: в ISW оценили шансы оккупантов на успех

06:24

Мини Захаровой и бульдожьи щеки Лаврова - это все безжалостные знаки увяданиямнение

06:03

День памяти Героев Крут: почему Круты стали символом национальной чести украинского народаВидео

05:00

День ангела Антона: сердечные поздравления для мужественных и любящих мужчин

04:10

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себеВидео

03:20

Разлетаются горячими за минуту: самый потрясный рецепт лепешек, от которых невозможно оторватьсяВидео

02:35

Ждать ли рекордных морозов – 30°: синоптик удивила неожиданным прогнозом до весныВидео

02:02

"Хоть бы откапали лебедя": Волочкова попала в больницу после бурного дня рожденияВидео

01:35

"Поймаем врага на ошибках": есть два сценария дальнейших событий на фронте – экспертВидео

00:02

"Нужно формировать новые резервы": офицер ВСУ прогнозирует долгую войну в УкраинеВидео

28 января, суббота
23:29

"По-тихому задвухсотился": ВСУ ликвидировали российского топ-офицераВидео

23:11

Не убей свой смартфон: чем опасна быстрая зарядка и как правильно оживить гаджет

22:45

Постоянный штурм и обстрелы: в ВСУ рассказали о жестких боях в УгледареВидео

22:43

"Это необходимо для защиты жизни": Зеленский открыто высказался о поставках ракет ATACMSВидео

22:07

100 гривен за пачку: цены на сигареты рекордно ползут вверхВидео

Реклама
21:31

Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делатьВидео

21:11

"Мы сталкиваемся с угрозой": в НАТО заявили о готовности к прямому столкновению с РФВидео

20:56

"После разгрома Украины": в РФ очумели и назвали сроки, когда допустят россиян к ОлимпиадеВидео

20:26

В России позорно похвастались уничтожением танка Abrams, показав фото 20-летней давности из ИракаВидео

20:24

"Пойдут в наступление до 24 февраля": Данилов назвал области, где будет прорываться врагВидео

19:43

Принц Гарри откровенно рассказал, почему Миддлтон "скандалит" с Меган МарклВидео

19:20

Путин хочет вновь получить право опаздывать на полчасамнение

19:12

РФ может пойти в наступление на следующей неделе - британский экспертВидео

18:51

Отвести кары небесные и привлечь счастье: чего категорически нельзя делать за обеденным столом

18:47

Подоляк жестко поставил на место "гопника" Медведева и указал на то, откуда он родомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять