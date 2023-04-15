"Вражеское контрнаступление ВСУ": France 24 вляпался в скандал и нарвался на жесткий ответ

Французские журналисты незаконно прибыли на временно оккупированные территории, напомнил Олег Николенко.

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Кадр скандального сюжета France 24 / Скриншот YouTube France 24

Финансируемый государством французский телеканал France 24 показал в своем эфире сюжет о подготовке российских оккупационных войск к контрнаступлению Украины.

При этом французские журналисты назвали готовящееся контрнаступление ВСУ "вражеским". Отметим, что сюжет под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением" был размещен на сайте телеканала, а также на Youtube-канале France 24.

Однако после разразившегося скандала сюжет больше недоступен на онлайн-платформах France 24.

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Реакция Украины

На этот сюжет отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко в своем Twitter: "Плохой пример так называемой "нейтральной журналистики": репортаж France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Вряд ли можно представить себе такой репортаж с нацистских позиций в Нормандии накануне "Дня Д". Или я ошибаюсь, разве это нормально?".

Омельченко также отметил, что журналист вспоминает о "контрнаступлении врага", когда говорит об украинской армии, и поинтересовался, на чьей телеканал стороне.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко добавил: "Репортаж о том, что российские войска готовятся убить украинцев, является позором для журналистики".

Спикер также указал на то, что съемочная группа телеканала прибыла на временно оккупированные территории, не получив разрешения от Киева, что является нарушением украинского законодательства.

"Те, кто участвует в таких действиях, будут нести ответственность по закону", — добавил Николенко.

Кадр скандального сюжета France 24 / Скриншот YouTube France 24

Напомним, ранее YouTube начал процедуру немедленной блокировки каналов, которые принадлежат государственным медиа России.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", — написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram.

До того YouTube ввел блокировку для аккаунтов, прямо связанных с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Во всех случаях/эпизодах блокировки сказано, что каналы заблокировали "за нарушение правил сообщества".

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