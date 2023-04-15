УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Вражеское контрнаступление ВСУ": France 24 вляпался в скандал и нарвался на жесткий ответ

Алексей Тесля
15 апреля 2023, 11:46 обновлено 15 апреля, 12:01
191
Французские журналисты незаконно прибыли на временно оккупированные территории, напомнил Олег Николенко.
Screenshot
Кадр скандального сюжета France 24 / Скриншот YouTube France 24

Финансируемый государством французский телеканал France 24 показал в своем эфире сюжет о подготовке российских оккупационных войск к контрнаступлению Украины.

При этом французские журналисты назвали готовящееся контрнаступление ВСУ "вражеским". Отметим, что сюжет под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением" был размещен на сайте телеканала, а также на Youtube-канале France 24.

Однако после разразившегося скандала сюжет больше недоступен на онлайн-платформах France 24.

видео дня

Реакция Украины

На этот сюжет отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко в своем Twitter: "Плохой пример так называемой "нейтральной журналистики": репортаж France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Вряд ли можно представить себе такой репортаж с нацистских позиций в Нормандии накануне "Дня Д". Или я ошибаюсь, разве это нормально?".

Омельченко также отметил, что журналист вспоминает о "контрнаступлении врага", когда говорит об украинской армии, и поинтересовался, на чьей телеканал стороне.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко добавил: "Репортаж о том, что российские войска готовятся убить украинцев, является позором для журналистики".

Спикер также указал на то, что съемочная группа телеканала прибыла на временно оккупированные территории, не получив разрешения от Киева, что является нарушением украинского законодательства.

"Те, кто участвует в таких действиях, будут нести ответственность по закону", — добавил Николенко.

Screenshot
Кадр скандального сюжета France 24 / Скриншот YouTube France 24

Напомним, ранее YouTube начал процедуру немедленной блокировки каналов, которые принадлежат государственным медиа России.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", — написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram.

До того YouTube ввел блокировку для аккаунтов, прямо связанных с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Во всех случаях/эпизодах блокировки сказано, что каналы заблокировали "за нарушение правил сообщества".

Больше новостей:

новости Франции война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Узнаете, когда собьем первый самолет РФ": в ВСУ назвали сроки поставок систем Patriot

"Узнаете, когда собьем первый самолет РФ": в ВСУ назвали сроки поставок систем Patriot

12:28 Украина
"Вражеское контрнаступление ВСУ": France 24 вляпался в скандал и нарвался на жесткий ответ

"Вражеское контрнаступление ВСУ": France 24 вляпался в скандал и нарвался на жесткий ответ

11:46 Мир
"Остаются руины": РФ вернулась к тактике выжженной земли, есть угроза для части территорий – Жданов

"Остаются руины": РФ вернулась к тактике выжженной земли, есть угроза для части территорий – Жданов

11:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:28

"Узнаете, когда собьем первый самолет РФ": в ВСУ назвали сроки поставок систем Patriot

12:20

"Алла будет петь ‒ в доме престарелых": в РФ экс-"Красная шапочка" Поплавская "поперла" на ПугачевуВидео

12:10

Гороскоп на завтра 16 апреля 2023: Девам – конфликты, Ракам - дружбаВидео

11:46

"Вражеское контрнаступление ВСУ": France 24 вляпался в скандал и нарвался на жесткий ответВидео

11:25

"Остаются руины": РФ вернулась к тактике выжженной земли, есть угроза для части территорий – ЖдановВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:50

Военный эксперт спрогнозировал, понадобятся ли ВСУ несколько попыток контрнаступленияВидео

10:08

В Украине поменяли цены на популярный продукт: сколько теперь придется платитьВидео

09:55

"РФ может усилить давление": в ВСУ предупредили о ракетной угрозе со стороны оккупантов на ПасхуВидео

09:49

Пасха 2023: 10 самых строгих запретов в большой праздник - приметы 16 апреляВидео

Реклама
09:06

Украинцам, задолжавшим за газ, будут звонить коллекторы - СМИВидео

08:50

В Польше высмеяли Медведева за угрозы: "Смешивать алкоголь и наркотики опасно, так что продолжайте"Видео

08:20

Кремль очень боится повторения сюжета Первой мировоймнение

08:14

Самые опасные три дня: экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами по УкраинеВидео

07:57

Просто все отдайте Украине: Подоляк распек западные СМИ, пророчащие неудачу ВСУВидео

06:20

Московские попы на Пасху готовятся дать "последний и решительный бой"мнение

05:15

Женщина дала ребенку очень странное имя из-за шутки родственников

04:20

Когда есть сало утром или вечером: неожиданный вердикт удивит веганов и порадует гурманов

03:40

Пропагандисты РФ начали готовить общество к неизбежному поражению в войне против Украины - СвитанВидео

03:10

"РФ достались склады авиабомб от СССР": Жданов сказал, каким регионам грозит наибольшая опасностьВидео

02:20

Освобождение Крыма должно начаться с разрушения Крымского моста - СвитанВидео

Реклама
01:35

Политический эксперт спрогнозировал, решится ли Лукашенко нападать на УкраинуВидео

00:55

Что должно быть в гардеробе весна 2023: 8 модных вещей, которые подчеркнут ваш хороший вкус

00:27

Как приготовить фантастический печеночный паштет: безумные секреты, которые приведут в восторг

14 апреля, пятница
23:58

"Российские власти начинают паниковать": Подоляк прокомментировал отмену парадов в РФ к 9 маяВидео

23:29

Жданов рассказал, может ли Россия удивить Украину новыми видами вооруженияВидео

22:29

ВСУ контролируют пятую часть Бахмута - экс-боец "Айдара"Видео

22:29

"Входим в очень сложный период": РФ пытается расшатать ситуацию внутри Украины - ДаниловВидео

21:40

"Надо поставить жирную точку": Пригожин требует от Путина закончить войну в УкраинеВидео

21:28

Великая суббота 2023: 2 самых строгих запрета перед Пасхой - приметы 15 апреляВидео

21:23

У Бахмута погиб взводный Иностранного легиона: у польского добровольца остались четверо детей

21:12

Что мешает женщинам выглядеть моложе: 5 "смертных грехов", которые портят макияж

21:01

"Украинское командование не жалеет жизни военных": Маляр рассказала о волне фейков РФВидео

20:50

"Постоянно уничтожать оккупантов": Зеленский поставил задачу контрштурмовой работы

20:07

Там много погибших: появились новые подробности ракетного удара по СлавянскуФотоВидео

19:55

Штурм "вагнеровцев" закончился бойней: в Бахмуте уничтожены и ранены 14 оккупантов

19:20

Это не впервые американцы профукали юного московского агентамнение

19:02

Иван Яковина: Предвыборная программа Путина "Война не закончится никогда"Видеоблоги

18:51

Спецназ бросали в "мясорубку": ВСУ уничтожили большую часть элитных войск РФ – WP

18:51

"Терактов не избежать": Подоляк предупредил мир о последствиях неправильной финализации войны с РФВидео

18:24

Кто по гороскопу трудоголик: 3 самых усидчивых знака зодиака

Реклама
18:16

Чем подкормить перцы, чтобы был хороший урожай: простые советы для дачников

18:07

"Потери просто колоссальные": Череватый заявил, что вскоре произойдет полная ликвидация "вагнеровцев"Видео

17:59

Несколько квартир "стерли" российские снаряды: оккупанты безжалостно обстреляли СлавянскФотоВидео

17:57

Оккупантам готовят ловушку: решающего контрнаступления ВСУ ждут в 2024 году — Bloomberg

17:42

"В полтора раза больше": ВСУ превосходят россиян в живой силе - СвитанВидео

17:15

"Вы узнаете первыми": Каменских рассказала, верит ли в измену Потапа и планирует ли разводВидео

17:05

Крым вернется в Украину: "будем использовать любое оружие" - ДаниловВидео

16:55

В МИД раскрыли вероятный сценарий освобождения Крыма

16:19

Война в Украине может длиться несколько лет: Польша удивила заявлениемВидео

16:18

Зачем жарить лавровый лист: деньги домой потекут рекой

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять