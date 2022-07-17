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ВСУ дали хорошую взбучку армии Путина, у РФ нет сил напасть на Польшу или Литву - польский генерал

17 июля 2022, 10:19

У России нет сил и средств, чтобы начинать очередную авантюру. Вальдемар Скшипчак считает, что Европа должна помочь Украине всем необходимым.

Вальдемар Скшипчак
Вальдемар Скшипчак оценил риски того, что РФ может напасть на одну из стран Европы / Фото Gazeta Wyborcza

Россия не угрожает Европе, потому что Вооруженные силы Украины изрядно измотали ВС РФ в Украине, поэтому у них нет сил и средств для того, чтобы вторгаться еще куда-то. Кроме того, Кремль боится проиграть войну Украине.

Такое мнение озвучил генерал Вооруженных Сил Польши, командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Эспрессо.

"Прежде всего поставим вопрос, угрожает ли Европе война с Россией? По моему мнению — нет. Поскольку украинская армия так мощно шокировала и уничтожила российскую армию, что россияне сейчас боятся эту войну с Украиной проиграть. Следовательно, даже не думают, чтобы напасть на Польшу или на Литву, потому что у них нет столько войск и нет сил, чтобы с кем-нибудь начинать очередную авантюру. Поэтому сейчас украинцы борются во имя всей Европы", — отметил Скшипчак.

Он добавил, что сейчас Европа должна помочь Украине всем необходимым, потому что она ведет войну с Россией за всю Европу.

"На вас (украинцах, - ред.) лежит сейчас вся тяжесть войны с Россией. Нам ничего не угрожает. Поэтому все то, что у нас есть и что мы можем вам дать, должны вам дать. Потому что вы боретесь за нас. Европа должна это понять, что вы боретесь во имя Европы и за наши интересы, за нашу свободу. И чтобы вы могли эффективно бороться, вам нужно оружие и амуниция. Надо вычистить склады, надо дать все, что только можно дать", — считает Скшипчак.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия способна пойти на реализацию сценария нападения на Литву. Российскому государству свойственно предпринимать шаги, которые противоречат логике, чтобы вынудить НАТО к ответным действиям. Страны Балтии могут столкнуться с провокациями со стороны Москвы. К тому же россияне допускают угрозы в отношении Финляндии.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по указке главы Кремля Владимира Путина может устроить провокацию на границе с Польшей или Литвой. Лукашенко способен на такие действия, о чем свидетельствует созданный им в недавнем прошлом кризис с мигрантами. Если Путин даст указание, белорусский глава государства, вполне возможно, устроит какую-либо "перестрелку" на границе.

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