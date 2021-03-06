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Выжившие в смертельном ДТП в Польше украинцы едут домой

6 марта 2021, 21:20
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Возвращающихся домой украинцев будут ждать медики, на случай потребности в оказании помощи.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше / Darek Delmanowicz/PAP

Получившие незначительные травмы пассажиры автобуса Познань-Херсон, который попал в смертельное ДТП в Польше в субботу, 6 марта, возвращаются домой.

По информации главы Львовской ОГА Максима Козицкого, граждане Украины вернуться на родину через пункт пропуска Краковец.

"Пассажирский автобус с 26-ю нашими гражданами выехал из польского города Ярослав в Херсон (маршрутом через Краковец)", — написал он.

По словам Козицкого, на границе их будут ждать "скорые" — на случай потребности в оказании помощи. Во Львовской области автобус будут сопровождать автомобили Нацполиции и карета скорой помощи.

Отметим, что по информации спикера МИД Олега Николенко, из Польши в Украину отправились 24 человека, попавших в смертельное ДТП.

Что говорят очевидцы ДТП:

Как рассказали ТСН украинцы, выжившими во время этого ДТП, машину начало бросать из стороны в сторону.

"Я сел сзади и, возможно, мне из-за этого повезло. Мы ехали и автобус начало вправо и влево бросать. Я помню как мы перевернулись на правый бок и просто нас несло по асфальту, а потом был удар — все. Возле меня сели парень с девушкой. Девушка была здесь со мной в гостинице, а парень сломал позвоночник, ноги, очень страшно. Автобус вел себя неправильно, то есть, были такие какие-то непонятные маневры водителя. Возникает мысль — возможно, водитель немного дремал, а, возможно, техническое состояние. Скорее всего, это техническое состояние", — рассказал свидетель ДТП Алексей Крит.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше:

  • 6 марта в Польше недалеко от местности Кашице произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Познань - Херсон.
  • Погибли 6 украинцев. Всего в салоне было 57 граждан Украины.
  • Информация о шестом погибшем в результате автокатастрофы в Польше не подтвердилась.
  • 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
ДТП новости Польши новости Украины
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