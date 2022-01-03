Ядерная война и гонка вооружений: Путин, Байден и еще три страны выступили с заявлением

Ядерное оружие / УДМ

Лидеры стран так называемой ядерной "пятерки" России, Китая, США, Великобритании и Франции - выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем.

Как отметили представители пяти государств, ядерное оружие должно служить исключительно оборонительным целям и быть направленным только на сдерживание агрессии всех игроков на международной арене.

"Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено... В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - говорится в заявлении на сайте Кремля.

Ядерное оружие

Сообщается, что ядерная "пятерка" готова сохранить приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, они заверили, что в дальнейшем планируют искать дипломатические способы для разрешения возникающих конфликтов, вести конструктивный диалог друг с другом и избегать военной конфронтации.

Реклама

Договор о ядерном оружи

Договор о нераспространении ядерного оружия был заключен в 1968 году Комитетом по разоружению ООН для того, чтобы ограничить количество стран, обладающих ядерным оружием.

Участники договора — почти все государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.

Читайте такжеВ НАТО допустили перемещение американского ядерного оружия ближе к границам Украины

Напомним, ранее в Беларуси заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

Там также считают, что плацдарм против России НАТО якобы создает в Украине.

А секретарь СНБО говорит о том, что Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного статуса в Будапештском меморандуме.

По его словам, после отказа от ядерного оружия в 90-х годах Украина не получила никакой компенсации, заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

По его словам, Украину в этом вопросе просто "обманули".

Читайте также: