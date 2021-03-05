Ярый критик России из ЕС Латвия назвала условие закупки Спутник V

Латвия сможет закупить вакцину Спутник V в том случае, если ЕС зарегистрирует препарат / Reuters

Латвия может закупить российскую вакцину Спутник V для последующей вакцинации латвийских граждан. Однако реализация такой возможности будет изучаться только в том случае, если европейский регулятор официально зарегистрирует вакцину на территории ЕС, заявил глава Минздрава Даниэль Павлютс, сообщает Delfi.

По его словам, Рига ждет выводов Европейского агентства по лекарственным средствам относительно российской вакцины от коронавируса Спутник V.

"Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность уберечь жизнь и здоровье людей Латвии", - утверждает министр.

Также он подчеркнул, что одним из факторов во время принятия решения по закупке вакцины от COVID-19 станет доступность препарата. В Латвии планируют, что к середине 2021 года страна получит доступ к 7 вакцинам от коронавируса.

Справка

Отношения России и Латвии

Между Ригой и Москвой существуют серьезные исторические разногласия по поводу оценки событий, связанных с пребыванием страны в составе СССР. Согласно позиции Литвы, в ходе события 1940 года Союз оккупировал государство. Россия считает, что действия Москвы соответствовали на тот момент международному праву.

Латвия осуждает агрессивную политику России в отношении Украины и Запада, нарушение прав человека в РФ и информационную политику Москвы. Рига поддерживает антироссийские санкции.

Россия обвиняет Латвию в нарушении прав русскоязычного населения на территории латвийского государства и "героизации нацизма".Читайте такжеУ Зеленского объяснили, почему Украина не доверяет вакцине Спутник V

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