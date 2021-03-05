Страны ЕС могут покупать вакцины от COVID-19, но при одном условии

В ЕС заявили, что страны будут самостоятельно нести ответственность за закупку вакцин, не утвержденных Брюсселем / Reuters

Евросоюз принял решение о перечне вакцин от коронавируса, которые закупаются. Странам ЕС запрещено вести параллельные переговоры с поставщиками препаратов, с которыми уже договорился Брюссель. Юридически государства могут закупать вакцины других производителей. Однако ответственность за их одобрение и применение на национальном уровне они будут нести самостоятельно, сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга.

"Еврокомиссия определила портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля. Страны - члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин", - сказал Мамер в ответ на вопрос о том, могут ли страны Евросоюза покупать вакцину из России.

По его словам, государства сами будут нести ответственность за применение вакцин, которые не утверждены на наднациональном уровне в ЕС.

"(Европейские страны, - ред.) самостоятельно будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин", - подчеркнул Мамер.Читайте такжеСпутник V начали поставлять в Евросоюз: Меркель заявила о помощи Путину

Вакцина от коронавируса в Евросоюзе