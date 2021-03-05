Страны ЕС могут покупать вакцины от COVID-19, но при одном условии

Евросоюз не запрещает странам покупать вакцины от коронавируса из России или Китая.
Евросоюз принял решение о перечне вакцин от коронавируса, которые закупаются. Странам ЕС запрещено вести параллельные переговоры с поставщиками препаратов, с которыми уже договорился Брюссель. Юридически государства могут закупать вакцины других производителей. Однако ответственность за их одобрение и применение на национальном уровне они будут нести самостоятельно, сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга.
"Еврокомиссия определила портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля. Страны - члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин", - сказал Мамер в ответ на вопрос о том, могут ли страны Евросоюза покупать вакцину из России.
По его словам, государства сами будут нести ответственность за применение вакцин, которые не утверждены на наднациональном уровне в ЕС.
"(Европейские страны, - ред.) самостоятельно будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин", - подчеркнул Мамер.Читайте такжеСпутник V начали поставлять в Евросоюз: Меркель заявила о помощи Путину
Вакцина от коронавируса в Евросоюзе
- Европейская комиссия в августе прошлого года подписала шесть соглашений, предусматривающих договоренности о поставке 2,6 млрд доз вакцин от коронавируса. На данный момент на территории ЕС официально зарегистрированы и разрешены к применению вакцины только трех производителей – Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
- 3 марта в Словакии произошел скандал из-за закупки правительством российской вакцины от коронавируса, которая официально не утверждена в ЕС. Политическая сила За народ, а также Партия свободы и солидарности, выразили готовность выйти из коалиции, что может привести к досрочным парламентским выборам.
- В Евросоюзе 4 марта стартовала экспертиза российской вакцины от коронавируса Спутник V. Регулятор намерен проверить качество, эффективность и безопасность препарата. Сроки завершения проверки вакцины от COVID-19 из России не сообщаются. На данный момент только две страны в ЕС – Венгрия и Словакия – разрешили применение Спутник V на территории своих государств.