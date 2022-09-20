"За Вову никто воевать не хочет": у россиян "пригорает" из-за путинской мобилизации

Многие пользователи из РФ откровенно признают, что не намерены участвовать в мобилизации и планируют уклоняться от военной службы.
В российском сегменте Интернета произошел настоящий взрыв после сообщений о том, что в РФ законодательно закреплены в Уголовном кодексе понятия "мобилизация" и "военное время".
Многие пользователи признают, что РФ скатилась к диктатуре северокорейского типа.
В то же время они также обращаются к сторонникам войны с Украиной, призывая их первыми идти на фронт.
Причем многие пользователи из РФ откровенно признают, что не намерены участвовать в мобилизации и планируют уклоняться от военной службы.
При этом в комментариях пишут проклятия в адрес Владимира Путина.
- "Дичь";
- "Все, (нецензурно, - ред.) Корея, здравствуй";
- "Где вся вата? Ау! Езжайте туда (на войну, - ред.) любители буковок и наклеек";
- "Ищу адрес засекреченного бункера";
- "Спасибо, мистер Пу";
- "Ребята, это провал";
- "Совсем за Вову никто воевать не хочет".
Напомним, ранее Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.
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