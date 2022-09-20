"За Вову никто воевать не хочет": у россиян "пригорает" из-за путинской мобилизации

Владимир Путин готовит россиян к мобилизации / ntv.ru

В российском сегменте Интернета произошел настоящий взрыв после сообщений о том, что в РФ законодательно закреплены в Уголовном кодексе понятия "мобилизация" и "военное время".

Многие пользователи признают, что РФ скатилась к диктатуре северокорейского типа.

В то же время они также обращаются к сторонникам войны с Украиной, призывая их первыми идти на фронт.

Причем многие пользователи из РФ откровенно признают, что не намерены участвовать в мобилизации и планируют уклоняться от военной службы.

При этом в комментариях пишут проклятия в адрес Владимира Путина.

"Дичь";

"Все, (нецензурно, - ред.) Корея, здравствуй";

"Где вся вата? Ау! Езжайте туда (на войну, - ред.) любители буковок и наклеек";

"Ищу адрес засекреченного бункера";

"Спасибо, мистер Пу";

"Ребята, это провал";

"Совсем за Вову никто воевать не хочет".

Напомним, ранее Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

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