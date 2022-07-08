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"Зачем мертвецу 300 тысяч рублей?": россияне активно "косят" от призыва в русскую армию - Reuters

8 июля 2022, 21:11

Кремль переадресовывает все вопросы по теме уклонения от призыва в Министерство обороны. Но в военном ведомстве такие вопросы никак не комментируют.

Русская армия, уклонист
Русская армия, уклонист / World Armies / disgruntledbaker1 / flickr.com/

По данным юристов и правозащитных групп, В России все больше мужчин призывного возраста пытаются избежать службы в российской армии. Об этом говорится в специальном материале, который опубликовало агентство Reuters.

Сообщается, что люди прямо уезжают из России, ищут альтернативные пути, а некоторые просто игнорируют повестки из военкомата ‒ несмотря на возможный штраф или тюремный срок до двух лет. Один из источников рассказал Reuters, что его отказ идти в русскую армию вызвал проблемы в семье, поскольку его родителя убеждены, что военная служба — обязанность каждого юноши.

Группа "Увольнение" предоставляет бесплатные юридические консультации для тех, кто хочет избежать службы в армии. Ее со-руководитель Дмитрий Луценко проживает на Кипре и делится, что количество клиентов и заинтересованных лиц выросло до 1000 (по сравнению с двумя сотнями людей, которые интересовались этим до 24 февраля ‒ дня начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины).

Еще одна правозащитная группа под названием "Гражданин. Армия. Закон" сосредоточена на советах людям, которые ищут альтернативные виды военной службы ‒ к примеру, работа в госпиталях, а не непосредственно в армии. Правозащитники говорят, что в 2022 году число обращающихся к ним людей выросло вдесятеро.

"Многие люди просто боятся идти в активно воюющую армию", ‒ объясняет руководитель организации Сергей Кривенко.

Юрист Денис Кокшаров, руководитель правового объединения "Призывник", сообщил ‒ в начале войны количество обращений выросло на 50% без уточнения цифр. Однако он добавил, что позже подобные запросы стали редкостью и все больше людей идут добровольцами. Резкое изменение статистики он объяснил примирением общества с ситуацией и "выявлением патриотизма".

Кремль переадресовывает все вопросы по теме уклонения от призыва в Министерство обороны. Но там вообще не отвечают на вопрос, насколько распространено уклонение от призыва и как оно влияет на боеготовность русской армии.

Reuters получили очень красноречивый рассказ от 30-летнего россиянина, который пожелал остаться анонимным. Ему якобы позвонили и вызвали в военкомат ‒ для уточнения личных данных. В учреждении мужчину расспрашивали о предыдущем опыте службы в армии и предложили 300 тысячи рублей (по нынешнему курсу ‒ 5 тысяч долларов США) в месяц, если он согласится воевать в Украине. Мужчина отклонил предложение, аргументировав его отсутствием должного опыта и мрачно пошутил ‒ "Зачем мертвецу 300 тысяч рублей?".

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Напомним, ночь с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна в Мордовии забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.

5 мая пожар в здании военкомата произошел в российском городе Нижневартовск. Его забросали коктейлями Молотова. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.

9 мая в российском городе Череповец сожгли очередной военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что это уже седьмой военкомат, который горит на территории Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Перевод: Полина Панасенко

Автор: Егор Бунин
мобилизация новости России военкоматы
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