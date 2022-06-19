Задача США – помочь Украине победить Россию: Киеву будет оказана поддержка – посол

Украина не потерпит поражения в войне с Россией - США / Википедия, pixabay

Украина не потерпит поражения в отражении военной агрессии России. Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву и в дальнейшем. Такие действия чрезвычайно важны как для украинского государства, так и для европейской безопасности. Штаты понимают последствия российского вторжения, которые выходят за пределы Украины. Об этом заявила американский посол Бриджит Бринк.

В интервью для Голоса Америки посол США в Украине сказала о том, что Киев не проиграет войну Москве. Поддержка украинского государства будет продолжаться. Это важно не только для Украины, но и для безопасности Европы.

Читайте такжеСША и Китай совместными усилиями будут пережевывать Россию следующие полвека"Украина не потерпит поражения, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Как я уже упоминала, это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности", - отметила дипломат.

По словам посла, российское нападение на Украину возмутительно с моральной точки зрения. Штаты должны обеспечить мир и безопасность в Европе. Последствия войны выходят за пределы государств. Поэтому Вашингтон должен помочь Киеву победить.

"В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе - это жизненно важно. Так что последствия действительно выходят далеко за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу", - подчеркнула Бриджит Бринк.

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Война России против Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление, согласно которому Украине нужно как можно быстрее получить достаточное количество военной техники от Запада, чтобы переломить ситуацию в пользу ВСУ. По словам дипломата, если Киев победит Москву на поле боя, Путин не применит ядерное оружие, так как он не самоубийца.

Президент России Владимир Путин обвинил западный мир в том, что РФ напала на Украину. По его словам, Москва пошла войной против Киева, дескать, из-за отказа Запада обсуждать гарантии безопасности российскому государству.

Более того, он забыл об "адекватности" требований России относительно тех же гарантий безопасности и перекрутил устав Организации объединенных наций.

"Запад принципиально отказался исполнять ранее взятые на себя обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность", - подчеркнул Путин.

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