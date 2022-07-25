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Ждет прикрытия от Польши и Чехии: Словакия готова будет передать Украине 11 МиГ-29 в сентябре

25 июля 2022, 20:04

Словакия может отдать Киеву свои самолеты, которые стоят 35 миллионов долларов каждый, в обмен на защиту в воздухе со стороны Польши и Чехии.

МиГ-29 ВВС Словакии
Словакия снимет 11 МиГ-29 с баланса своих ВВС уже в конце августа - министр обороны / Фото из открытых источников

В конце августа Словакия снимет 11 истребителей МиГ-29 с баланса своих Военно-воздушных сил, а защиту ее авиапространства уже с начала сентября будут обеспечивать боевые самолеты Чехии и Польши. После этого Братислава готова к переговорам с Украиной по вопросу передачи своих самолетов Киеву. Словацкое государство не может сразу пойти на такие жертвы, не обеспечив их замену или без финансовой компенсации. Об этом заявил министр обороны страны Ярослав Надь.

Как сообщает Sky News, он рассказал о том, что уже с конца августа 11 боевых самолетов МиГ-29 Братислава снимет с эксплуатации. В начале сентября ожидается прибытие самолетов Польши и Чехии, которые будут патрулировать словацкое небо. После этого государство готово обсуждать передачу своих самолетов.

"Сразу после того, как мы их приземлим, а чехи и поляки возьмут на себя контроль за нашим воздухом, мы сможем обсудить будущее МиГ-29", - отметил Надь.

Глава Минобороны Словакии отметил, что государство в обмен на помощь должно получить что-то от союзников – замену самолетов, либо наличные деньги.

"Наша страна недостаточно велика, чтобы иметь возможность в одностороннем порядке подарить военные самолеты, поэтому союзники должны предложить замену самолетов или наличные деньги", - объяснил позицию своей страны Надь.

Читайте такжеПередовая авиация США, радары и артиллерия: армии нужно усиление для освобождения юга – ВСУОн уточнил, что Братислава готова пожертвовать Украине самолеты МиГ-29, стоимость каждого из которых составляет приблизительно 35 миллионов евро. Государство готово к дискуссии, но решение еще не принято.

"Мы открыты для обсуждения того, чтобы пожертвовать эти МиГ-29 Украине, но, конечно, это потребует, я бы сказал, более широкой дискуссии по учету финансовых аспектов и всех других аспектов доставки, поэтому решение еще не принято", - подчеркнул Ярослав Надь.

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Военная помощь Украине от Словакии

В июне сообщилось, что Словакия может передать Украине советские истребители МиГ-29 после того, как договорится о защите своего воздушного пространства с Чехией и Польшей.

Братислава могла отдать Киеву 30 танков Т-72 взамен на немецкие танки Leopard 2A4. Германия предложила Словакии только 15 танков. Это не устроило Братиславу, после чего сделка сорвалась.

В начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер сделал заявление о том, что может передать советские танки и истребители Украине. По его словам, пока Братислава не получит американские истребители F-16, воздушное пространство страны защитят Польша и Чехия. Также он подчеркнул, что у словацкого государства есть все предпосылки верить в победу Киева в войне с Москвой.

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