Жена Навального улетела из России - СМИ

Жена Навального улетела из России / instagram.com/navalny

10 февраля супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию.

Она улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Адвокат Юлии Навальной заявила РИА Новости, что не знает, улетела ли ее клиентка из России.

"Я не знаю, мне она не сообщала", - прокомментировала Полякова сообщения о том, что Навальная улетела в Германию.

На вопрос, считает ли она эти сведения не соответствующими действительности, Полякова ответила: "Я этого не говорила".

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