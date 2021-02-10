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Жена Навального улетела из России - СМИ

10 февраля 2021, 15:35

Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Юлия Навальная и Алексей Навальный
Жена Навального улетела из России / instagram.com/navalny

10 февраля супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию.

Она улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Адвокат Юлии Навальной заявила РИА Новости, что не знает, улетела ли ее клиентка из России.

"Я не знаю, мне она не сообщала", - прокомментировала Полякова сообщения о том, что Навальная улетела в Германию.

На вопрос, считает ли она эти сведения не соответствующими действительности, Полякова ответила: "Я этого не говорила".

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