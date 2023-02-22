"Жребий брошен": ссора Путина и Патрушева вышла на новый уровень - СМИ

Силовые элиты во главе с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым якобы были разочарованы отсутствием перспектив запуска транзита власти.

Путин не собирается покидать президентское кресло, что якобы разозлило силовые элиты / Фото Википедия, скриншот

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Это обращение якобы разочаровало многих в окружении хозяина Кремля.

В частности, силовые элиты во главе с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым были разочарованы отсутствием перспектив запуска транзита. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Путин не просто не запустил транзит, но в своей речи дал чётко понять, что не собирается покидать президентское кресло до конца, каким бы этот конец ни был", - говорится в сообщении.

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При этом на канале отмечают, что косвенные похвалы в послании министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева "были восприняты секретарем Совбеза как издёвка".

"Оказавшись в кругу близких после речи президента, Николай Патрушев первой фразой произнёс: "Ну, что же, жребий брошен". Ссора между президентом и секретарем Совбеза выходит на новый уровень", - пишет генерал СВР.

Отмечается также, что "масла в огонь" подлил президент США Джозеф Байден, который, выступая в Польше, пообещал справедливый суд для виновных в развязывании войны и военных преступников.

"Обещание Байдена было вполне прямым и конкретным, в отличии от более чем полуторачасового "размазывания соплей" президентом России. Разочарован и финансово-экономический блок, которому придётся искать возможности выполнять невыполнимые обещания президента", - говорится в сообщении.

В целом, послание Путина Федеральному собранию было переписано в свете перспектив нового этапа лечения президента РФ и "стало в итоге нейтральным и серым набором слов, по большей части ни о чем".

Как сообщал Главред, кремлевский директор Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он обрушился пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада. Основные тезисы из речи Путина можно почитать в материале: Долгая война против Украины и угроза ядерными испытаниями: что наляпал Путин в своем послании.

Напомним, среди прочего Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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