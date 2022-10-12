ВСУ 'откобзонят' еще больше россиян: Украина получит от Германии дополнительные РСЗО и САУ

Украина получит от Германии дополнительные РСЗО и САУ / Бундесвер

В ближайшие недели Украина получит от Германии дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские гаубицы PzH 2000. Об этом на фоне шестой встречи в формате "Рамштайн" сообщило Министерство обороны ФРГ в Twitter.

В немецком оборонном ведомстве подчеркнули, что встреча в формате "Рамштайн" проходит в особое время: массированные российские ракетные атаки, частичная мобилизация в РФ, фиктивные референдумы на временно оккупированных территориях Украины, а также успешное контрнаступление ВСУ.

"Мы координируем нашу постоянную поддержку. В ближайшие несколько недель Украине будет передано больше PzH 2000 и MARS II", - заявили в Минобороны ФРГ.

Военная помощь Украине

Напомним, что Украина уже получила от ФРГ первую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Передача боевой единицы состоялась 11 октября на украинско-польской границе.

Кроме того, власти Германии объявили о дополнительных поставках оружия Украине. В частности, Берлин обещает отправить ВСУ 100 танков из Греции и Словакии.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военной помощи Украине. По его словам, сейчас главным приоритетом является отправка нашему государству дополнительных систем противовоздушной обороны для реализации права на самооборону.

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