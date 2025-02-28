Водителей призвали оставлять миски с солью в автомобилях на ночь: в чем причина

Эксперт по домашнему уходу и археолог рассказал, для чего стоит оставлять в автомобиле соль.

https://glavred.info/auto/voditeley-prizvali-ostavlyat-miski-s-solyu-v-avtomobilyah-na-noch-v-chem-prichina-10643609.html Ссылка скопирована

Для чего водители оставляют соль в авто на ночь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Для чего водители оставляют в авто соль

Что делать, если конденсат есть даже летом

Водителей призывают использовать простой и доступный метод для борьбы с конденсатом в автомобиле во время холодов. Достаточно оставить на ночь в машине небольшую миску с солью - она поможет поглотить лишнюю влагу и уменьшить запотевание окон.

Главред узнал, как избавиться от конденсата в авто с помощью соли.

видео дня

"Конденсат в машине - это не только неудобство, но и потенциальная опасность. Водители вынуждены тратить время на протирание окон или включение кондиционера перед поездкой. Но еще хуже - двигаться с запотевшими окнами, ведь это может привести к аварийной ситуации и даже нарушению Правил дорожного движения", - отметил генеральный директор компании LeaseLoco Джон Уилмот.

Конденсат на окнах образуется из-за повышенной влажности в салоне и разницы температур между внешней и внутренней средой, пишет Yahoo. Это не только создает дискомфорт, но и может быть опасным, поскольку:

Запотевшие окна ухудшают обзор дороги.

Водителю приходится тратить время на очистку стекла перед поездкой.

Вождение с ограниченной видимостью нарушает Правила дорожного движения.

Соль является природным адсорбентом, то есть она способна поглощать влагу из воздуха. Как отметил Уилмот, она уменьшает уровень влажности в автомобиле и предотвращает образование конденсата.

Чтобы воспользоваться этим методом, нужно:

Взять небольшую миску или тканевый мешочек. Насыпать несколько ложек поваренной или морской соли. Оставить ее в авто на ночь.

Этот способ позволяет быстро избавиться от лишней влаги и сэкономить время утром, когда надо ехать на работу или по делам.

По словам Вилмота, если проблема с конденсатом сохраняется даже в теплое время года, это может свидетельствовать о неисправности в вентиляционной системе или чрезмерной влажности в салоне из-за протечек. В таком случае стоит проверить:

Уплотнители дверей и окон.

Дренажные отверстия.

Работу вентиляционной системы автомобиля.

Эксперт по домашнему уходу и археолог Барри Грей из The Tool Square объясняет, что соль не только помогает уменьшить влажность в транспортном средстве, но и предотвращает развитие плесени.

"Соль связывает молекулы воды, препятствуя образованию конденсата. Именно поэтому ее часто используют в быту - например, чтобы предотвратить образование капель воды на посуде", - отмечает специалист.

Грей добавил, что соль работает не только в автомобилях, но и в помещениях с повышенной влажностью. Соль помогает сделать воздух сухим, что предотвращает образование плесени и конденсата на поверхностях.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Yahoo? Yahoo! - американская корпорация, специализирующаяся на Интернет-службах, основанная выпускниками Стэнфордского университета Джерри Янгом и Дэвидом Файло в январе 1994 года, пишет Википедия. Штаб-квартира компании - в Саннивейле, Калифорния, США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред