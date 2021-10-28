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День бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к празднику

28 октября 2021, 04:05

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе и стихах - подборка Главреда.

День бабушек и дедушек в Украине
День бабушек и дедушек в Украине / ua.depositphotos.com/

День бабушек и дедушек в 2021 году отмечается в Украине 28 октября. В этом году он приходится на четверг.

Этот светлый праздник отмечают не только в Украине. Внучата в Турции спешат поздравить своих родственников 8 февраля – в Международный день бабушек и дедушек. А итальянцы отмечают этот праздник в средине осени – 2 октября. В Польше его празднуют два дня. 21 января поздравления принимают бабули, днем позже – дедули.

В конце октября весь мир встречает самый мистический день года. Подробнее об этом празднике читайте в нашем материале: Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

День бабушек и дедушек – хороший повод навестить родных и поздравить близких людей. Можно провести этот день перелистывая старые фотоальбомы или заняться каким-нибудь совместным увлекательным делом. Выпечка на Хэллоуин или приготовление слайма в домашних условиях могут стать замечательными идеями веселого времяпровождения с внуками.

День бабушки и дедушки: поздравления, картинки и открытки

Дорогие наши, любимые дедушки и бабушки, поздравляем вас с вашим днем и хотим сказать вам огромное спасибо за любовь, отдачу, мудрость и терпение, которые вы дарите своим внукам и детям. Желаем вам, родные наши, крепкого здоровья, взаимной любви и семейного счастья, и чтобы внуки любили и ценили, а дети были благодарны и всегда о вас помнили.

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Поздравляем наших бабушек и дедушек с таким замечательным праздником, желаем им здоровья, долголетия и всех благ! Пусть ваши души наполняется теплом и светом, а сердца — любовью и радостью. Спасибо за вашу заботу, ласку и терпение, за ту мудрость, которую вы передаёте своим детям и внукам. Живите счастливо!

День бабушек и дедушек поздравления, картинки, открытки
День бабушек и дедушек поздравления

***

В День бабушек и дедушек, в прекрасный добрый праздник, поздравляю и желаю долгих лет здоровья и счастья. Пусть внуки приносят только радость, веселье и хорошее настроение. Желаю оставаться самыми добрыми и любимыми людьми в жизни внуков, оказывая им поддержку, понимание и даря свою любовь.

***

Поздравляю с Днём бабушек и дедушек. Желаю быть оазисом радости для внуков. Желаю баловать любимых детей ароматными булками да сладким компотом. Желаю никогда не ворчать. Желаю всегда оставаться весёлыми и добрыми людьми. Желаю чаще слышать: "Бабуля и дедуля, мы вас любим". Желаю каждый день встречать с улыбкой и прекрасным настроением.

День бабушек и дедушек поздравления, картинки, открытки
День бабушек и дедушек картинки

***

Бабушки и дедушки, поздравляем Вас,

Вы — опора в жизни, Вы — солнышки для нас,

Вы — небо ярко-синее, Вы — нежные цветы...

Желаем исполнения заветнейшей мечты!

Желаем Вам улыбок и долгих-долгих лет,

Жить в радости и счастье, без горестей и бед,

Здоровья Вам сибирского, заботы, теплоты,

В душе, чтоб было солнечно и пели соловьи!

День бабушек и дедушек поздравления, картинки, открытки
Поздравления с Днем бабушек и дедушек

***

Бабушки и дедушки,

Поздравляем с праздником!

Вы всегда хорошие,

Мы всегда проказники.

Будьте же здоровыми,

Будьте же счастливыми,

И на наши шалости

Не сердитесь, милые!

Вы же у нас — лучшие,

Как без вас мы будем?

Вашу ласку и добро

Точно не забудем.

День бабушек и дедушек поздравления, картинки, открытки
День бабушек и дедушек открытки

***

Бабушек и дедушек любимых

В этот праздник нежно поздравляем,

Дней вам самых добрых и счастливых

На все годы искренне желаем.

Чтоб на ваше крепкое здоровье

Жалобы вовек не поступали,

И всегда заботой и любовью

Вас родные внуки окружали.

День бабушек и дедушек поздравления, картинки, открытки
День бабушек и дедушек 2021 в Украине
День бабушек и дедушек поздравления, картинки, открытки
День бабушек и дедушек прикольные картинки
День бабушек и дедушек поздравления, картинки, открытки
28 октября День бабушек и дедушек картинки

viber
День бабушек и дедушек
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