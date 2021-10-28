День бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к празднику

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе и стихах - подборка Главреда.
День бабушек и дедушек в 2021 году отмечается в Украине 28 октября. В этом году он приходится на четверг.
Этот светлый праздник отмечают не только в Украине. Внучата в Турции спешат поздравить своих родственников 8 февраля – в Международный день бабушек и дедушек. А итальянцы отмечают этот праздник в средине осени – 2 октября. В Польше его празднуют два дня. 21 января поздравления принимают бабули, днем позже – дедули.
В конце октября весь мир встречает самый мистический день года. Подробнее об этом празднике читайте в нашем материале: Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.
День бабушек и дедушек – хороший повод навестить родных и поздравить близких людей. Можно провести этот день перелистывая старые фотоальбомы или заняться каким-нибудь совместным увлекательным делом. Выпечка на Хэллоуин или приготовление слайма в домашних условиях могут стать замечательными идеями веселого времяпровождения с внуками.
День бабушки и дедушки: поздравления, картинки и открытки
Дорогие наши, любимые дедушки и бабушки, поздравляем вас с вашим днем и хотим сказать вам огромное спасибо за любовь, отдачу, мудрость и терпение, которые вы дарите своим внукам и детям. Желаем вам, родные наши, крепкого здоровья, взаимной любви и семейного счастья, и чтобы внуки любили и ценили, а дети были благодарны и всегда о вас помнили.
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Поздравляем наших бабушек и дедушек с таким замечательным праздником, желаем им здоровья, долголетия и всех благ! Пусть ваши души наполняется теплом и светом, а сердца — любовью и радостью. Спасибо за вашу заботу, ласку и терпение, за ту мудрость, которую вы передаёте своим детям и внукам. Живите счастливо!
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В День бабушек и дедушек, в прекрасный добрый праздник, поздравляю и желаю долгих лет здоровья и счастья. Пусть внуки приносят только радость, веселье и хорошее настроение. Желаю оставаться самыми добрыми и любимыми людьми в жизни внуков, оказывая им поддержку, понимание и даря свою любовь.
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Поздравляю с Днём бабушек и дедушек. Желаю быть оазисом радости для внуков. Желаю баловать любимых детей ароматными булками да сладким компотом. Желаю никогда не ворчать. Желаю всегда оставаться весёлыми и добрыми людьми. Желаю чаще слышать: "Бабуля и дедуля, мы вас любим". Желаю каждый день встречать с улыбкой и прекрасным настроением.
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Бабушки и дедушки, поздравляем Вас,
Вы — опора в жизни, Вы — солнышки для нас,
Вы — небо ярко-синее, Вы — нежные цветы...
Желаем исполнения заветнейшей мечты!
Желаем Вам улыбок и долгих-долгих лет,
Жить в радости и счастье, без горестей и бед,
Здоровья Вам сибирского, заботы, теплоты,
В душе, чтоб было солнечно и пели соловьи!
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Бабушки и дедушки,
Поздравляем с праздником!
Вы всегда хорошие,
Мы всегда проказники.
Будьте же здоровыми,
Будьте же счастливыми,
И на наши шалости
Не сердитесь, милые!
Вы же у нас — лучшие,
Как без вас мы будем?
Вашу ласку и добро
Точно не забудем.
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Бабушек и дедушек любимых
В этот праздник нежно поздравляем,
Дней вам самых добрых и счастливых
На все годы искренне желаем.
Чтоб на ваше крепкое здоровье
Жалобы вовек не поступали,
И всегда заботой и любовью
Вас родные внуки окружали.