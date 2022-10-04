Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

Хэллоуин 2022 / depositphotos.com

Праздник Хэллоуина отмечается во всем мире в преддверии Дня всех святых. Считается, что в ночь на 1 ноября нечисть активизирует все силы. Отсюда и традиция наряжаться в страшные костюмы и вырезать гримасы на тыквах. И все это для того, чтобы отвести от себя злых духов.

О том, какие профессиональные и государственные праздники ждут украинцев в средине осени, читайте в материале: Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной.

Хэллоуин 2022 – дата

Ежегодно праздник нечистой силы отмечается в конце октября. Так, Хэллоуин 2022 пройдет в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году он выпадает на понедельник.

Дата праздника выбрана не случайно. Древние кельты делили год на две части И первая половина с мая по октябрь – считалась светлыми периодом. А время с ноября по апрель олицетворяло все темное и злое. Ночь 31 октября становилась своеобразным переходным периодом.

Кельты в ночь на 1 ноября устраивали обряд Самайн. Они надевали страшные маски, чтобы отпугнуть от себя темные силы и остаться незамеченными для злых духов. Считалось, что ночью открывался портал между миром живых и мертвых и умершие родственники могли навестить потомков.

С распространением христианства в Европе, языческие праздники потеснили религиозные. В 8 веке папа Григорий III установил 1 ноября праздник День всех святых. А Хэллоуин стал кануном этого дня. Ранее он звучал как All Hallows Even и впоследствии сократился до Halloween.

Традиции праздника Хэллоуин

Несмотря на то, что церковь хотела трансформировать языческий праздник в соответствии с христианскими обычаями, в народе этот день все так же считается переходом между двумя мирами. Именно поэтому люди по всему миру в ночь Хэллоуина наряжаются в костюмы мифических существ и зажигают огни, пытаясь отпугнуть нечистую силу.

С наступлением ночи на улицы выходят люди, наряженные в костюмы ведьм, вампиров, приведений и прочих темных сил. В Америке и Европе ряженные дети стучатся в дверь соседей, выпрашивая угощения, приговаривая Trick or treat (кошелек или жизнь).

А вот обычай делать фонари из тыквы и вырезать на ней страшные рожицы зародился в Америке. Древние кельты в своих обрядах использовали фонари из репы.

Хэллоуин 2022 – запреты

В день Хэллоуина люди придерживаются запретов, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья.

Так, в ночь разгула нечисти запрещено убивать пауков. Насекомые могут быть душами умерших родственников, которые предупреждают об опасности.

Нельзя оборачиваться, если за спиной послышались шаги.

В день Хэллоуина нельзя держать в доме черных котов. Они могут принести несчастье. Также запрещалось оставлять животных в доме одних и пускать приблудившихся.

Также считалось, что злые духи могут прятаться в белье. Поэтому запрещалось сушить белье на веревке.

Читайте также: