Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной

Важные профессиональные, международные и православные праздники и памятные даты октября.
В средине осени украинцев ожидают много профессиональных, международных праздников и важных дат, среди которых День защитника Украины – 14 октября, который совпадает с религиозной датой Покрова Пресвятой Богородицы.
О том, будет ли дополнительный день отдыха во втором месяце осени, читайте в материале: Выходные в октябре 2022 в Украине условиях военного положения: как будем отдыхать.
Средина осени принесет украинцам 21 рабочий день и 10 дней выходных. Государственный праздник День защитника Украины – 14 октября в условиях военного положения будет обычным рабочим днем, которые оплачивается в установленном порядке. Так, в октябре будем отдыхать 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.
Праздники в октябре 2022 – Украина
- 1 октября - Международный день пожилых людей.
- 2 октября - День работников образования, Международный день ненасилия.
- 3 октября - Международный день врача Международный день архитектора.
- 4 октября - Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных.
- 5 октября - Всемирный день учителей.
- 8 октября - День юриста.
- 9 октября - Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.
- 10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.
- 12 октября - День кадрового работника.
- 14 октября - День Защитника Украины, День украинского казачества.
- 15 октября - Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости.
- 16 октября - Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.
- 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию бедности.
- 20 октября - Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.
- 23 октября - День рекламиста (День работников рекламы).
- 24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, день маркетолога.
- 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
- 29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.
- 30 октября - День автомобилиста и дорожника.
- 30 октября - Неделя разоружения.
- 31 октября - Международный день Черного моря.
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Православные праздники в октябре 2022
На средину месяца выпадает один из самых важных праздников православия – Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября. Также в октябре за неделю до Покровы пройдет Покровская родительская суббота – 8 октября. Это день особого поминовения усопших. Среди значимых дат христианской религии – зачатие пророка Предтечи Иоанна Крестителя – 6 октября.
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Международные праздники в октябре 2022
- 1 октября – Международный день кофе.
- 2 октября – Всемирный день без алкоголя.
- 9 октября – Всемирный день почты.
- 11 октября – Международный день девочек.
- 16 октября – Всемирный день здорового питания.
- 18 октября – Всемирный день женского счастья.
- 25 октября – Всемирный день макарон.
- 28 октября – День бабушек и дедушек.
- 31 октября – Хэллоуин.
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