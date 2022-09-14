УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной

14 сентября 2022, 13:46

Важные профессиональные, международные и православные праздники и памятные даты октября.

Праздники в октябре 2022 - Украина
Праздники в октябре 2022 - Украина / ua.depositphotos.com/, Минобороны Украины

В средине осени украинцев ожидают много профессиональных, международных праздников и важных дат, среди которых День защитника Украины – 14 октября, который совпадает с религиозной датой Покрова Пресвятой Богородицы.

О том, будет ли дополнительный день отдыха во втором месяце осени, читайте в материале: Выходные в октябре 2022 в Украине условиях военного положения: как будем отдыхать.

Средина осени принесет украинцам 21 рабочий день и 10 дней выходных. Государственный праздник День защитника Украины – 14 октября в условиях военного положения будет обычным рабочим днем, которые оплачивается в установленном порядке. Так, в октябре будем отдыхать 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.

Видео дня

Праздники в октябре 2022 – Украина

  • 1 октября - Международный день пожилых людей.
  • 2 октября - День работников образования, Международный день ненасилия.
  • 3 октября - Международный день врача Международный день архитектора.
  • 4 октября - Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных.
  • 5 октября - Всемирный день учителей.
  • 8 октября - День юриста.
  • 9 октября - Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.
  • 10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.
  • 12 октября - День кадрового работника.
  • 14 октября - День Защитника Украины, День украинского казачества.
  • 15 октября - Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости.
  • 16 октября - Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.
  • 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию бедности.
  • 20 октября - Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.
  • 23 октября - День рекламиста (День работников рекламы).
  • 24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, день маркетолога.
  • 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
  • 29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.
  • 30 октября - День автомобилиста и дорожника.
  • 30 октября - Неделя разоружения.
  • 31 октября - Международный день Черного моря.

Читайте такжеКалендарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

Православные праздники в октябре 2022

На средину месяца выпадает один из самых важных праздников православия – Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября. Также в октябре за неделю до Покровы пройдет Покровская родительская суббота – 8 октября. Это день особого поминовения усопших. Среди значимых дат христианской религии – зачатие пророка Предтечи Иоанна Крестителя – 6 октября.

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники

Международные праздники в октябре 2022

  • 1 октября – Международный день кофе.
  • 2 октября – Всемирный день без алкоголя.
  • 9 октября – Всемирный день почты.
  • 11 октября – Международный день девочек.
  • 16 октября – Всемирный день здорового питания.
  • 18 октября – Всемирный день женского счастья.
  • 25 октября – Всемирный день макарон.
  • 28 октября – День бабушек и дедушек.
  • 31 октября – Хэллоуин.

Читайте также:

календарь праздников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:52

Россия наращивает ресурсы: нужно готовиться к контрдействиям РФ - Маломуж

13:46

Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной

13:40

Зеленский прибыл в Изюм – ВСУ в освобожденном городе подняли флаг УкраиныВидео

13:29

Козак достиг с Киевом мирного соглашения с отказом от НАТО, но Путин решил воевать — ReutersВидео

13:00

Гороскоп на завтра 15 сентября 2022: Львам – подарки судьбы, Стрельцам – деньги, Рыбам - обидыВидео

Реклама
12:59

В РФ сбежавшим из Украины коллаборантам поставили палатки без отопления: позже отправят в СибирьВидео

12:55

Зачем класть влажную салфетку в стиральную машину: секрет, который удивит

12:50

Хлопок и задымление: в РФ произошло нападение на кортеж Путина – СМИВидео

12:46

"Калибров и Искандеров осталось мало": генерал объяснил, сколько россияне еще будут бомбить ХарьковВидео

12:41

Максим Галкин едет на гастроли в Санкт-ПетербургВидео

12:18

Россия отменяет переброску новых войск в Украину, все массово отказываются воевать – ГУРВидео

12:06

День ангела в октябре 2022 по церковному календарю: именинники месяца

11:59

Взяли пленных и трофеи: спецназ ВСУ с боем захватил блокпост РФ под ИзюмомВидео

11:48

"Мы должны спросить людей": в Грузии заговорили о возможности открыть "второй фронт" против РФ

11:38

"Это разные вселенные": Вакарчук сделал громкое заявление про перезапуск Голосу країниВидео

11:18

Паника в Крыму: оккупанты отбирают у солдат смартфоны - боятся наводки для "бавовны"Видео

11:17

Выступали в России: кто из украинских звезд никогда не поедет на Евровидение

10:58

После освобождения Купянска и Изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции – МаломужВидео

10:48

Обещал привести магнитик: ВСУ ликвидировали молодого оккупанта, который хвастался участием в войнеВидео

10:41

Евгений Карась. Российский забег 2022: маршруты, темп, направленияВидеоблоги

Реклама
10:38

Заставят отдать власть: в РФ назвали кандидата на место ПутинаВидео

10:11

Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине – душевные поздравления в праздничный день

10:00

На Донбассе погибла Ольга Симонова, которая отказалась от гражданства РФ и защищала Украину

09:57

РФ ударила ракетами по многоэтажкам Николаева: есть погибшие и раненыеВидео

09:53

Тела без головы лежали на дороге: в Богородичном оккупанты обезглавили людей и сняли с них обувьВидео

09:17

На Харьковщине ВСУ ликвидировали подполковника, комполка "элитных" войск РФВидео

09:01

Остапчук снова на грани развода: пара не живет вместе

08:59

Байден о контрнаступлении ВСУ: армия Украины добилась серьезного прогресса, но война затянетсяВидео

08:51

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2022: Ракам – испытания, Скорпионам – предательство, Козерогам – врагиВидео

08:48

В России уже сегодня есть причины для гражданской войнымнение

08:47

Киев готовил контрнаступление вместе с Вашингтоном: в США раскрыли деталиВидео

08:08

Войска РФ собрали ресурсы в Донецкой области и пытаются атаковать на трех участках – АрестовичВидео

08:02

Дымный осенний вкус дыни: как и когда правильно нужно есть вкусную ягодуВидео

07:59

Генерал-разведчик назвал две цели контрнаступления ВСУ на ХарьковщинеВидео

07:34

Кремль признал поражение на Харьковщине, но пытается "отбелить" Путина – ISWВидео

07:25

Самая большая драма для Путинамнение

06:50

Россиян удивило контрнаступление ВСУ на Харьковщине – ПентагонВидео

06:34

Альфа и омега безопасности Украинымнение

06:25

Переправа разбита, мост разрушен: на юге ВСУ уничтожили сотню оккупантов и Ми-8 РФВидео

06:01

После освобождения Харьковщины до конца осени ВСУ могут выйти на позиции 24 февраля – генерал МаломужВидео

Реклама
04:50

Армия Украины получает возможность завершить свое наступление на Херсонщине – ЖдановВидео

04:40

Главные продукты, которые замечательно помогают бороться со стрессом

04:15

В моду вошла впечатляющая стрижка Бабочка в стиле романтичных 70-х и непредсказуемых 90-хФото

03:43

"Хороший подарок для мужиков": Волочкова показала домашнее видео

03:20

Зима ворвется неожиданно: синоптик рассказал, когда Украину завалит снегомВидео

03:17

Репяхова показала, за что Павлика в плавках так любят девушки: "Вот бы каждому деду!"

02:45

Зачем класть губку для мытья посуды в микроволновку: способ от опытных хозяек

02:10

Волосы перестанут выпадать через неделю: секретный рецепт действенной маски от японокВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сколько продлится контрнаступление ВСУ

00:22

Кривошапко снова женился и показал красотку-жену

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Консервация
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять