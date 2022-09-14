Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной

Праздники в октябре 2022 - Украина / ua.depositphotos.com/, Минобороны Украины

В средине осени украинцев ожидают много профессиональных, международных праздников и важных дат, среди которых День защитника Украины – 14 октября, который совпадает с религиозной датой Покрова Пресвятой Богородицы.

О том, будет ли дополнительный день отдыха во втором месяце осени, читайте в материале: Выходные в октябре 2022 в Украине условиях военного положения: как будем отдыхать.

Средина осени принесет украинцам 21 рабочий день и 10 дней выходных. Государственный праздник День защитника Украины – 14 октября в условиях военного положения будет обычным рабочим днем, которые оплачивается в установленном порядке. Так, в октябре будем отдыхать 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.

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Праздники в октябре 2022 – Украина

1 октября - Международный день пожилых людей.

2 октября - День работников образования, Международный день ненасилия.

3 октября - Международный день врача Международный день архитектора.

4 октября - Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных.

5 октября - Всемирный день учителей.

8 октября - День юриста.

9 октября - Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.

10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.

12 октября - День кадрового работника.

14 октября - День Защитника Украины , День украинского казачества.

, День украинского казачества. 15 октября - Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости.

16 октября - Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.

17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию бедности.

20 октября - Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.

23 октября - День рекламиста (День работников рекламы).

24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, день маркетолога.

28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.

30 октября - День автомобилиста и дорожника.

30 октября - Неделя разоружения.

31 октября - Международный день Черного моря.

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Православные праздники в октябре 2022

На средину месяца выпадает один из самых важных праздников православия – Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября. Также в октябре за неделю до Покровы пройдет Покровская родительская суббота – 8 октября. Это день особого поминовения усопших. Среди значимых дат христианской религии – зачатие пророка Предтечи Иоанна Крестителя – 6 октября.

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Международные праздники в октябре 2022

1 октября – Международный день кофе.

2 октября – Всемирный день без алкоголя.

9 октября – Всемирный день почты.

11 октября – Международный день девочек.

16 октября – Всемирный день здорового питания.

18 октября – Всемирный день женского счастья.

25 октября – Всемирный день макарон.

28 октября – День бабушек и дедушек.

31 октября – Хэллоуин.

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