Выходные в октябре 2022 в Украине условиях военного положения: как будем отдыхать

Сколько будем отдыхать и будет ли дополнительный выходной в условиях военного положения.
Второй месяц осени принесет несколько важных праздников, среди которых День защитника Украины. Принесет ли он украинцам дополнительный выходной в условиях военного положения в Украине, разобрался Главред.
О том, какие праздники можно отметить до конца года и что будет с выходными, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
Выходные дни в октябре 2022 – Украина
Выходные в Украине в средине осени будут осуществляться согласно календарным дням по субботам и воскресеньям. Всего на октябрь выпадает 10 выходных: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.
Рабочих дней в октябре – 21.
Дополнительные выходные в октябре 2022
На второй месяц осени выпадает важный государственный праздник – День защитника Украины – 14 октября. Он совпадает с другими праздниками – Покровой Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.
В условиях военного положения, которое 15 августа Верховная Рада продлила до 21 ноября 2022 года, которое приостанавливает предписание КЗоТ об определении праздничных и рабочих дней, 14 октября будет обычным рабочим днем и оплачивается, согласно установленному порядку. День защитников и защитниц Украины 14 октября в 2022 году выпадает на пятницу.
Среди других профессиональных и международных праздников Украины можно отметить:
- 1 октября - Международный день пожилых людей.
- 2 октября - День работников образования, Международный день ненасилия.
- 3 октября - Международный день врача Международный день архитектора.
- 4 октября - Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных.
- 5 октября - Всемирный день учителей.
- 8 октября - День юриста.
- 9 октября - Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.
- 10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.
- 12 октября - День кадрового работника.
- 14 октября - День Защитника Украины, День украинского казачества.
- 15 октября - Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости.
- 16 октября - Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.
- 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию бедности.
- 20 октября - Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.
- 23 октября - День рекламиста (День работников рекламы).
- 24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, день маркетолога.
- 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
- 29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.
- 30 октября - День автомобилиста и дорожника.
- 30 октября - Неделя разоружения.
- 31 октября - Международный день Черного моря.
Православные праздники в октябре 2022
Второй месяц осени богат на важные церковные праздники. Так, помимо одного из наиболее значимых праздников христианской религии – Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября, христиане отмечают зачатие пророка Предтечи и Крестителя Иоанна – 6 октября, а также субботу перед праздником Покрова – Покровская родительская суббота - 8 октября. 15 октября – день памяти блаженного Андрея.
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