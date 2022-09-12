Выходные в октябре 2022 в Украине условиях военного положения: как будем отдыхать

Выходные в октябре 2022 / ua.depositphotos.com/

Второй месяц осени принесет несколько важных праздников, среди которых День защитника Украины. Принесет ли он украинцам дополнительный выходной в условиях военного положения в Украине, разобрался Главред.

О том, какие праздники можно отметить до конца года и что будет с выходными, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Выходные дни в октябре 2022 – Украина

Выходные в Украине в средине осени будут осуществляться согласно календарным дням по субботам и воскресеньям. Всего на октябрь выпадает 10 выходных: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.

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Рабочих дней в октябре – 21.

Дополнительные выходные в октябре 2022

На второй месяц осени выпадает важный государственный праздник – День защитника Украины – 14 октября. Он совпадает с другими праздниками – Покровой Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.

В условиях военного положения, которое 15 августа Верховная Рада продлила до 21 ноября 2022 года, которое приостанавливает предписание КЗоТ об определении праздничных и рабочих дней, 14 октября будет обычным рабочим днем и оплачивается, согласно установленному порядку. День защитников и защитниц Украины 14 октября в 2022 году выпадает на пятницу.

Среди других профессиональных и международных праздников Украины можно отметить:

1 октября - Международный день пожилых людей.

2 октября - День работников образования, Международный день ненасилия.

3 октября - Международный день врача Международный день архитектора.

4 октября - Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных.

5 октября - Всемирный день учителей.

8 октября - День юриста.

9 октября - Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.

10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.

12 октября - День кадрового работника.

14 октября - День Защитника Украины, День украинского казачества.

15 октября - Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости.

16 октября - Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.

17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию бедности.

20 октября - Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.

23 октября - День рекламиста (День работников рекламы).

24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, день маркетолога.

28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.

30 октября - День автомобилиста и дорожника.

30 октября - Неделя разоружения.

31 октября - Международный день Черного моря.

Православные праздники в октябре 2022

Второй месяц осени богат на важные церковные праздники. Так, помимо одного из наиболее значимых праздников христианской религии – Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября, христиане отмечают зачатие пророка Предтечи и Крестителя Иоанна – 6 октября, а также субботу перед праздником Покрова – Покровская родительская суббота - 8 октября. 15 октября – день памяти блаженного Андрея.

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