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День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабря

18 декабря 2022, 07:05
Святой Николай известен своими чудесами. Он чудотворец, защитник бедных и детей, а также покровитель путешественников.
Святой Николай, церковь, свечи
Христиане восточного обряда отмечают День Святого Николая 19 декабря/ ua.depositphotos.com, соцсети

День Святого Николая всегда был праздником, наполненным атмосферой сказки и чудес. А для детей – особенно, ведь они ожидали найти праздничный подарок утром под подушкой. Если же они плохо себя вели, то Николай мог принести розги вместо подарка. Поэтому дети изо всех сил старались вести себя с родителями послушно и воспитанно накануне праздника. Конечно, кому же понравится найти под своей подушкой угрожающие розги вместо заветной игрушки.

Христиане восточного обряда отмечают этот праздник 19 декабря. День Святого Николая 2022 года приходится на понедельник.

Святой Николай – это реальная историческая личность. Он родился в городе Патара на полуострове Ликия (в наше время – территория Турции). Был единственным сыном в богатой семье, его родители были очень верующим людьми.

Николай вел довольно аскетичный образ жизни, но был очень щедрым и помогал другим. Он планировал посвятить свою жизнь науке, однако так случилось, что его дядя-епископ посвятил его в священники.

Он получил от родителей большое наследство после их смерти. Но эти средства он не использовал для себя, а потратил на помощь другим людям.

Николай был настолько бескорыстным, что даже не хотел, чтобы кто-то знал о его добрых поступках. Часто он приносил еду, теплые вещи и игрушки домой к бедным людям ночью, чтобы оставить их там незаметно. Но горожане через какое-то время всё равно узнали, кто им тайно помогает, и в знак своей благодарности за добрые поступки избрали Николая епископом.

Он продолжал помогать людям даже после смерти. Существует много легенд, в которых рассказывается, как мощи Николая исцеляли больных людей. Именно поэтому его канонизировали и сделали святым. С тех пор День Святого Николая является одним из самых ожидаемых праздников для верующих.

Традиционно перед этим днем детки пишут письмо Святому Николаю, в котором рассказывают, что хотели бы получить в подарок. Утром этого дня они находят подарок под подушкой. Однако в других странах эта традиция немного отличается – для подарка могут заблаговременно вешать носки над камином.

День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках

  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети
  • День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках
    День Святого Николая 2022 – поздравления в картинках и открытках соцсети

День Святого Николая 2022 – поздравления в стихах и прозе

Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю мира, приятных сюрпризов, волшебных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.

* * *

В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

* * *

Искренне поздравляю с Днем Святого Николая! Пусть Николай принесет мир в ваш дом и счастье в семью!

* * *

Пусть Святитель Николай

Превращает будни в рай,

Чтобы горя не случалось,

Всё, что в планах, получалось.

Чтоб своей рукой чудесной

Снял печаль, волненья, стрессы,

Счастье в душу поселил

И от бед тебя хранил!

* * *

Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю мира, настоящего чуда и безграничной радости, добрых улыбок и любви родных, веселых мгновений и хорошего настроения, светлой надежды и крепкой веры в доброту. Пусть этот праздник подарит тебе привкус сладкой жизни и такую же сладкую мечту.

* * *

Желаем в этот особый праздник, чтобы Святой Николай уберег вас и вашу семью от несчастий и неудач! Пусть в вашу жизнь войдет успех! Добрых вам помыслов и дел!

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