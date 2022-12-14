Выходные на Новый год 2023 и Рождество: что изменилось

Как изменятся праздничные уикенды с учетом военного положения – новые реалии.

Выходные на Новый год 2023 / pixabay.com

Украинцы с нетерпением ждут Новый год и Рождество, чтобы провести время с семьей и отдохнуть от трудовых будней. Традиционно выходные растягивают на 3-4 и более дней, но в этом году мы будем отмечать праздники в условиях войны. Мы предлагаем узнать будут ли выходные на Новый год 2023 и Рождество, которое отмечается 25 декабря и 7 января.

Рождественские праздники 2022-2023: как отдыхаем

В этом году Украина впервые официально отмечает Рождество 25 декабря. Верующие смогут посетить храмы и торжественные богослужения. Этот день приходится на воскресенье. Аналогичная ситуация складывается и с уже привычной датой Рождества 7 января – суббота.

По действующему законодательству, если праздник выпадает на выходной день, то праздник переносится на ближайший рабочий день. То есть выходными днями должны были бы быть 26 декабря и 9 января. Однако в Украине введено военное положение, поэтому выходные в первый рабочий день не вводится.

Также решение о введении дополнительных выходных дней могут принимать владельцы компаний и фирм. Они могут предоставить своим сотрудникам лишние выходные дни.

Новогодние праздники 2022-2023: как отдыхаем

Последний день 2022 года приходится на субботу, поэтому хочется знать, как отдыхаем в январе 2023 года. В этом году праздничное настроение не так ощущается, как это было в прошлом году. Однако это не отменяет вопрос, когда Новый год 2023.

31 декабря в субботу украинцы сядут за праздничные столы и поздравят близких. Уже 1 января в воскресенье наступит новый год и вместе с ним выходной день. В соответствии с Кодексом законов о труде еще один выходной день должен быть 2 января. Однако военное положение, действующее в Украине, отменяет указанные нормы КзОТ, поэтому 2 января всем нам придется выйти на работу.

Таким образом, в 2023 году, как и в уходящем 2022 году украинцам не стоит ждать дополнительных выходных. Их мы обязательно отгуляем после Победы Украины над Россией.

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