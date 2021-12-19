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Поздравления с днем адвоката в прозе, своими словами, душевные открытки и картинки к празднику

19 декабря 2021, 04:43

Поздравления с днем адвокатуры прикольные, стихи адвокату и душевные картинки - ищите в подборке Главреда.

день адвоката 2021
День адвоката Украина 2021 / depositphotos.com/

День адвоката Украины ежегодно отмечается 19 декабря. В 2021 году свой профессиональный праздник работники адвокатуры и юристы отметят в воскресенье.

Календарь праздников на январь 2022 года напомнит о важных датах и религиозных праздниках, а также расскажет, какие дни обеспечат украинцам длительные выходные.

В полном разгаре и подготовка к Новому году. Не забудьте поздравить родных с наступающим Новым годом 2022 картинками и поздравительными открытками.

Вместе с днем адвокатуры в Украине 19 декабря – день святого Николая Чудотворца. В нашей подборке вы можете найти поздравления с днем святого Николая и чудные картинки к светлому празднику.

День адвоката – поздравления, картинки и открытки

Как легко вы манипулируете словами законов, как умело используете психологические аспекты восприятия на подсознание окружающих, с каким профессионализмом вы беретесь за любое дело – все это восхищает! В День адвоката позвольте пожелать вам мировой известности, победы в каждом судебном споре. Только благодаря вам справедливость всегда будет восторжествовать. С праздником вас!

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С праздником! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли, как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии на сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее.

День адвоката картинки
День адвоката картинки

***

Поздравляю с Днём адвокатуры и хочу пожелать уверенно строить прочную конструкцию своей карьеры, всегда находить весомые доказательства в защиту своих клиентов, никогда не оставаться в проигрыше, постоянно сочетать высокий успех деятельности и чудесное счастье жизни.

***

Пусть все дела, за которые вы взялись, будут обеспечены доказательной базой. Желаем вам защищать только тех, кто по-настоящему невиновен, обязательно доказывать проступки виноватых. Пусть все клиенты вспоминают вас с благодарностью, а проигравшая сторона испытывает только уважение к вашему блистательному адвокатскому таланту.

День адвоката картинки
День адвоката открытки

***

С Днём адвоката прими поздравления,

Без обжалования и уточнения,

Блестящей карьеры сердечно желаю,

И без разбирательств тебя обнимаю.

Семейного счастья, стабильного быта,

И пусть выходные не будут забыты.

Здоровья покрепче и кипу везения,

Гармонии в жизни и в настроении.

День адвоката картинки
С днем адвоката картинки

***

Поздравляем, адвокаты,

Будьте счастливы, богаты,

Неизменны и тверды,

Чисты, как родник воды.

Вам побед в борьбе желаем,

Честных, преданных друзей,

Чтобы был оберегаем

Сейф с душой в лавине дней.

День адвоката картинки
День адвоката 2021 поздравления

***

С Днём адвоката тебя поздравляю,

Как солнце, блестящей карьеры желаю.

Пусть новое дело тебе удаётся

И совесть преступников скоро проснётся.

Ты с буквой закона знаком на отлично,

Финансово стоишь довольно прилично.

На всё, чтоб хватало и мне оставалось,

Пусть сбудется всё, о чём раньше мечталось.

День адвоката картинки
День адвоката картинки
День адвоката картинки
С днем адвокатуры
День адвоката картинки
День адвоката картинки

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День адвоката
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