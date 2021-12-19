Поздравления с днем адвоката в прозе, своими словами, душевные открытки и картинки к празднику

Поздравления с днем адвокатуры прикольные, стихи адвокату и душевные картинки - ищите в подборке Главреда.
День адвоката Украины ежегодно отмечается 19 декабря. В 2021 году свой профессиональный праздник работники адвокатуры и юристы отметят в воскресенье.
Календарь праздников на январь 2022 года напомнит о важных датах и религиозных праздниках, а также расскажет, какие дни обеспечат украинцам длительные выходные.
В полном разгаре и подготовка к Новому году. Не забудьте поздравить родных с наступающим Новым годом 2022 картинками и поздравительными открытками.
Вместе с днем адвокатуры в Украине 19 декабря – день святого Николая Чудотворца. В нашей подборке вы можете найти поздравления с днем святого Николая и чудные картинки к светлому празднику.
День адвоката – поздравления, картинки и открытки
Как легко вы манипулируете словами законов, как умело используете психологические аспекты восприятия на подсознание окружающих, с каким профессионализмом вы беретесь за любое дело – все это восхищает! В День адвоката позвольте пожелать вам мировой известности, победы в каждом судебном споре. Только благодаря вам справедливость всегда будет восторжествовать. С праздником вас!
***
С праздником! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли, как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии на сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее.
***
Поздравляю с Днём адвокатуры и хочу пожелать уверенно строить прочную конструкцию своей карьеры, всегда находить весомые доказательства в защиту своих клиентов, никогда не оставаться в проигрыше, постоянно сочетать высокий успех деятельности и чудесное счастье жизни.
***
Пусть все дела, за которые вы взялись, будут обеспечены доказательной базой. Желаем вам защищать только тех, кто по-настоящему невиновен, обязательно доказывать проступки виноватых. Пусть все клиенты вспоминают вас с благодарностью, а проигравшая сторона испытывает только уважение к вашему блистательному адвокатскому таланту.
***
С Днём адвоката прими поздравления,
Без обжалования и уточнения,
Блестящей карьеры сердечно желаю,
И без разбирательств тебя обнимаю.
Семейного счастья, стабильного быта,
И пусть выходные не будут забыты.
Здоровья покрепче и кипу везения,
Гармонии в жизни и в настроении.
***
Поздравляем, адвокаты,
Будьте счастливы, богаты,
Неизменны и тверды,
Чисты, как родник воды.
Вам побед в борьбе желаем,
Честных, преданных друзей,
Чтобы был оберегаем
Сейф с душой в лавине дней.
***
С Днём адвоката тебя поздравляю,
Как солнце, блестящей карьеры желаю.
Пусть новое дело тебе удаётся
И совесть преступников скоро проснётся.
Ты с буквой закона знаком на отлично,
Финансово стоишь довольно прилично.
На всё, чтоб хватало и мне оставалось,
Пусть сбудется всё, о чём раньше мечталось.